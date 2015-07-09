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    Рондон присоединился к «Зениту»

    Нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон присоединился к своей команде на сборах в Австрии. Форвард начал подготовку к сезону в Санкт-Петербурге работая по индивидуальному графику, а ранее в составе сборной Венесуэллы принял участие в Кубке Америки.

    Скорее всего форвард не сыграет 12 июля в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». В минувшем сезоне Рондоне провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил 13 голов.
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    Источник: Твиттер ФК «Зенит»

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    09.07.2015 13:09
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    Комментарии (37)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cynic
    1436446032
    ВенесуэЛЛа, это эпик..
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    drug01
    1436447282
    должен уверенно занять свое место в команде!
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    polc80
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    Fusion
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    морозз
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    Дзюба с ходу приземлил гастарбайтера на лавку...Артёмка из Великого Спартака! Мог быть великой свиньёй а стал рядовым бомжом!
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    smolnikovaa
    1436450035
    ...это плохая новость...
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    cska plus
    1436451250
    без шансов против Тёмы!
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    korn3512
    1436458228
    Ктож еще может присоединится к зениту как не он
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    Великолепный
    1436461320
    Рондон будет как Бухаров))
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    ologreds
    1694997644
    numo435205
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