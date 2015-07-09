Рондон присоединился к «Зениту»

Нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон присоединился к своей команде на сборах в Австрии. Форвард начал подготовку к сезону в Санкт-Петербурге работая по индивидуальному графику, а ранее в составе сборной Венесуэллы принял участие в Кубке Америки.
Скорее всего форвард не сыграет 12 июля в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». В минувшем сезоне Рондоне провел в Премьер-лиге 26 матчей, в которых забил 13 голов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.