Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Болельщики: Месси не должен больше играть за сборную

    Авторитетное испанское издание «El Mundo Deportivo» провело свой опрос на тему, должен ли форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжать выступать за сборную Аргентины. Напомним, что после финального матча Кубка Америки – 2015 футболист и его семья подверглись серьезной обструкции со стороны фанатов «альбиселесты». Большинство респондентов считает, что Месси больше не должен выступать за сборную. Таковых от общего количества набралось 85 процентов.

    Поговаривают, что нападающий уже попросил главного тренера сборной Херардо Мартино не вызывать себя на отборочные матчи к ЧМ-2018.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (372)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Lionel Messi-10
    1436466184
    Я тоже так считаю. Пусть лучше за Аргентину играют действительно сильные игроки, вроде Игуаина, Паласио и прочих легенд.
    Ответить
    Fred Devil
    1436466186
    У нас тоже похожие проблемы - Кокорин не должен больше играть за сборную (85%), и вообще играть в футбол (100%).
    Ответить
    лолос
    1436470896
    Болельщики совсем с ума сошли. Какие претензии к Лионелю? Он в этой сборной один из лучших был. И пенальти в серии он единственный забил и не подвел страну. У Месси был долгий сезон, естественно, что он устал, ведь времени не было на отдых перед Копа Америка, поэтому и не показал свой лучший футбол. Но остальные-то еще хуже сыграли. Тренер тоже виноват, то что Тевеса не выпустил и вообще игру команде поставить не смог. Почему об этом молчат? Нашли крайнего??
    Ответить
    Forza Kir
    1436472249
    Глупый народ. Сам не люблю месси, ну отцеплять одного из лучших игроков планеты, безумие!!!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436473819
    действительно! тевес этого и ждал
    Ответить
    shaness
    1436479622
    Блин, ребята, это каталонское издание, причем тут болельщики Аргентины? Ну вы чуть-чуть хоть голову включайте. А Соккер красавцы, говорят, дескать, растем, серьезным изданием становимся, но вбрасывать и искажать новости - не перестаем, нет.
    Ответить
    belladonna
    1436479817
    \"Напомним, что после финального матча Кубка Америки - 2015 футболист и его семья подверглись серьезной обструкции со стороны фанатов \"альбиселесты\". \" не адекватные какие-то болельщики. не благодарные. не далекого ума люди. Месси был лучшим среди аргов. и это факт.
    Ответить
    Dammit
    1436520746
    Лучше бы устроили голосование насчёт Игуаина,или они до сих пор насчёт гимна обидку на Месси притаили) Месси однозначно был лучшим в Аргентине на кубке,вместе с Маскерано
    Ответить
    ArtNow
    1436557812
    Для Месси нет нормальных партнёров. Игуаин бревно кучу моментов запорол, Агуэро тоже форварда чистого корчит из себя. Ди Мария как всегда куча ошибок, Биглия вообще не о чём, Рохо левый фланг полностью провалил. Мартино зачем то Тевеса на банке продержал весь турнир, хотя он выдал наверное лучший свой сезон. Мартино нужно уберать как можно скорее.
    Ответить
    ologreds
    1694997644
    numo435196
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+