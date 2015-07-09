Болельщики: Месси не должен больше играть за сборную

Авторитетное испанское издание «El Mundo Deportivo» провело свой опрос на тему, должен ли форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжать выступать за сборную Аргентины. Напомним, что после финального матча Кубка Америки – 2015 футболист и его семья подверглись серьезной обструкции со стороны фанатов «альбиселесты». Большинство респондентов считает, что Месси больше не должен выступать за сборную. Таковых от общего количества набралось 85 процентов.



Поговаривают, что нападающий уже попросил главного тренера сборной Херардо Мартино не вызывать себя на отборочные матчи к ЧМ-2018.



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