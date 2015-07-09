Семин: «Анжи» нужно бороться за высшие места»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился ожиданиями от нового сезона в контексте своего клуба.



«Хотелось бы, чтобы все происходило побыстрее. Но все-таки следует двигаться последовательно. После выхода из ФНЛ наш состав обновился на половину, это нормально. В этом сезоне мы должны быть конкурентоспособными. В футболе живут сегодняшним днем, времени никто давать не будет. Поэтому надо бороться за высшие места. Какие именно, говорить не буду, чтобы не закрепощать игроков. По игре же мы будем в состоянии конкурировать со всеми», – заверил специалист.



Дагестанцы начнут сезон 19-го июля домашней игрой против «Крыльев Советов».



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