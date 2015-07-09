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    Семин: «Анжи» нужно бороться за высшие места»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился ожиданиями от нового сезона в контексте своего клуба.

    «Хотелось бы, чтобы все происходило побыстрее. Но все-таки следует двигаться последовательно. После выхода из ФНЛ наш состав обновился на половину, это нормально. В этом сезоне мы должны быть конкурентоспособными. В футболе живут сегодняшним днем, времени никто давать не будет. Поэтому надо бороться за высшие места. Какие именно, говорить не буду, чтобы не закрепощать игроков. По игре же мы будем в состоянии конкурировать со всеми», – заверил специалист.

    Дагестанцы начнут сезон 19-го июля домашней игрой против «Крыльев Советов».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 10:42
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    Комментарии (110)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Legioner-05
    1436450160
    В Европе мы смотрелись достойнее некоторых наших знаменитых клубов с великой историей, как они любят говорить сами!
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    Нохчи Чоь
    1436451156
    В месяц рамадан не хотелось бы писать нелицоприятное, если бы ни эти недоношенные свиньи, которые отца своего узнают тока через ДНК, спровоцируют писать и отвечатьфу им в ихнем же русле
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    diktor
    1436455051
    Опять одни гадости-удачи Анжи.Не думаю что с первого года-но пусть растут.
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    Ветер странствий
    1436457587
    Люди.... Вы что творите и говорите??????? Да вы хоть почитайте что вам пишут, подумайте, о том, что прочитали, а потом ответьте....Вам чеченец написал, что уходит этого сайта и пожелал добра вашим домам, а какой то козёл просто послал его ... И кто он после этого???) он же добра и мира вашим домам пожелал) зачем же плевать в колодец, испить придется...
    Ответить
    Ветер странствий
    1436457913
    А ты в действительности натуральное [кю](Для Твой Босс и Отец) ... [кю]... Даже кровный враг , за такие добрые и теплые пожелания, сказал бы просто спасибо...
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    cканер
    1436460553
    за ЛЕ надо бороться.удачи Анжи!
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    морозз
    1436467029
    Мы все проживающие в России являемся патриотами своей страны и все мы россияне! А кучка отщепенцев...пытающаяся вбить клин в наши ряды, является просто убогой и злой ...от кучи своих недостатков ...выражающихся в детских прыщах, утреннем анурезе и желчи, вечно капающей на клавиатуру!
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    Кабинетный Зенит
    1436470098
    Почему тут так много комментов ?
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    АРуслан
    1436551028
    Семин! Верим и ждем!
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    ologreds
    1694997644
    numo435193
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