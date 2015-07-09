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    «Милан» хочет избавиться от Алекса

    Итальянский «Милан» не рассчитывает больше на своего защитника Алекса и хочет отдать его в другой клуб. Миланцы уже направили предложение в бразильский «Сантос», чтоб тот взял 33-летнего футболиста в аренду. Но за нее «рыбам» придется заплатить. Контракт Алекса с черно-красными заканчивается в следующем году.

    В минувшем сезоне «Серии А» защитник провел 21 игру и даже однажды забил.

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 10:32
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    Комментарии (23)
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    DevilsMilan
    1436438697
    Он до сих пор хороший защитник,но травмируется часто слишком.
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    Zidane_92
    1436440956
    Помню его когда он играл за Челси, разорвал сетку ударом со штрафной
    Ответить
    смещной
    1436442347
    Чтобы от кого-то избавляться, нужно, чтобы кто-то пришел. Учитывая, что Мексеса уже не продлили, Рами ушел в Севилью, то кто в центре обороны играть будет?
    Ответить
    Ac Milan Champion
    1436443353
    Алекс ты уж извени)) но нам давно пора обновить состав!
    Ответить
    alboro
    1436445902
    посмотрим
    Ответить
    cska plus
    1436450866
    Надоел, что ли!
    Ответить
    alboro
    1436456760
    ок
    Ответить
    sk1nface
    1436468366
    Возраст у него уже не тот)
    Ответить
    AC M1lan
    1436474590
    Из бразильцев есть еще молодой вратарь Габриэль и защитник Родриго Эли. Луису Адриано будет с кем общаться
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    ologreds
    1694997644
    numo435192
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