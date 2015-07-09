«Милан» хочет избавиться от Алекса

Итальянский «Милан» не рассчитывает больше на своего защитника Алекса и хочет отдать его в другой клуб. Миланцы уже направили предложение в бразильский «Сантос», чтоб тот взял 33-летнего футболиста в аренду. Но за нее «рыбам» придется заплатить. Контракт Алекса с черно-красными заканчивается в следующем году.



В минувшем сезоне «Серии А» защитник провел 21 игру и даже однажды забил.



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