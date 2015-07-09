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    Истрати: «Зе Луиш не стоит 7 млн евро, но с него будет толк»

    Известный футбольный агент Леонид Истрати прокомментировал покупку московским «Спартаком» форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

    «Этот игрок великолепно открывается и отыскивает свободные зоны. В этом компоненте он очень силен. Но 7 миллионов евро, уплаченные за него, – это дорого. Зато «Спартак» будет платить ему относительно немного. «Порту» и «Бенфику» Зе Луиш заинтересовать не смог, но с него будет толк», – заверил Истрати.

    «Спартак» стартует в РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».

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    Источник: Twitter

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    09.07.2015 09:33
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    Комментарии (54)
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    Петр 1
    1436429895
    прикольно - воруют на глазах всего мира и считают это правильным! спартак это позор.
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    ufos73
    1436431195
    Это же говорили когда Промеса покупали, почти такими же словами, и коменты были такими же ))) Игра покажет кто чего стоит
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    Z v e r o b o y
    1436431286
    хорошо
    Ответить
    makkie
    1436436725
    Промес - 11 млн, Попов - 6 млн, Зе Луиш - 7 млн. Неплохо так усиливаемся, а то раньше все свободных агентов да игроков за 1 млн)
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    Adler angriff
    1436439864
    В спартаке и таксистов трудоустраивают, что им стоит переплатить несколько миллионов.
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    Miaf
    1436443378
    Поскорей бы уже связку с Промесом и Луишем посмотреть.
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    морозз
    1436447705
    Если коням с бомжами начнёт заталкивать, то разговор о 7 млн сразу утихнет!Заставь коней лить слёзы...Луиша!
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    cska plus
    1436449785
    Толк будет, как только сбежит))
    Ответить
    korn3512
    1436457972
    Будем ждать отдачи
    Ответить
    ologreds
    1694997644
    numo435187
    Ответить
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