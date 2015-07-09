Истрати: «Зе Луиш не стоит 7 млн евро, но с него будет толк»

Известный футбольный агент Леонид Истрати прокомментировал покупку московским «Спартаком» форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.



«Этот игрок великолепно открывается и отыскивает свободные зоны. В этом компоненте он очень силен. Но 7 миллионов евро, уплаченные за него, – это дорого. Зато «Спартак» будет платить ему относительно немного. «Порту» и «Бенфику» Зе Луиш заинтересовать не смог, но с него будет толк», – заверил Истрати.



«Спартак» стартует в РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».



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