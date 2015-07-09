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    «Интер» заплатит за Йоветича 18 млн евро

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Стеван Йоветич в ближайшее время должен подписать контракт с миланским «Интером». Руководство черно-синих уже договорилось с «горожанами». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

    В минувшем сезоне АПЛ черногорец провел 17 игр и забил 5 мячей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 09:15
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    Комментарии (41)
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    KaSog Kerket
    1436427581
    там еще вроде Перишич на подходе уже почти договорились.
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    Медив
    1436427738
    Надо признать, Тохир впервые так неплохо решил влить в Интер. И если даже с этим составом они пролетят мимо ЛЧ, то это будет и последний раз
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    RUSTY8
    1436428327
    красава интер теперь у манчини не будет причин нудеть составом исполнителей теперь вперед только за чемпионством и не меньше
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    Bianconeri22
    1436429522
    Интер усиляется, видимо решили побороться за Лигу Европы в этом году, но думаю как обычно пролетят. Менталитет такой, лузерский. Только в кабинетах умеют выигрывать.
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    Z v e r o b o y
    1436431221
    хорошо
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    Vamos_Ramos
    1436431685
    Шакири, Йоветич, Кондогбия, Ханданович, Эрнанес, Ковачич, Гуарин, Миранда, Икарди, Медель - отличный состав, вполне могут побороться с Ювентусом за чемпионство в новом году!
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    КиLLеr
    1436439189
    Отлично. Теперь осталось подписать Перишича,продав Шакири в Сток Сити.
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    KaSog Kerket
    1436471550
    Перишича подписал уже Интер,скоро должны объявить официально.
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    Zen-Aky
    1436473227
    Хорошая новость для всех болел Интер что ж будем ждать официалки.
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    ologreds
    1694997644
    numo435185
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