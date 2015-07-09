Станкович вошел в тренерский штаб «Интера»

Известный в прошлом футболист миланского «Интера» Деян Станкович поделился своими эмоциями от того, что теперь стал одним из членов тренерского штаба команды.



«Очень здорово вернуться сюда и начать работу. Верю, что и игроки, и болельщики будут заряжены энтузиазмом на протяжении очень долгого времени», – сказал серб.



В период с 2004-го по 2013-й годы Станкович провел за черно-синих 231 игру и забил 29 мячей.



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