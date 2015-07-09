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    Станкович вошел в тренерский штаб «Интера»

    Известный в прошлом футболист миланского «Интера» Деян Станкович поделился своими эмоциями от того, что теперь стал одним из членов тренерского штаба команды.

    «Очень здорово вернуться сюда и начать работу. Верю, что и игроки, и болельщики будут заряжены энтузиазмом на протяжении очень долгого времени», – сказал серб.

    В период с 2004-го по 2013-й годы Станкович провел за черно-синих 231 игру и забил 29 мячей.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.07.2015 08:53
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    Комментарии (14)
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    dimagas1
    1436424224
    Будет для него опыт.
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    Den Bull
    1436427260
    Удачи.
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    Sadjon
    1436427428
    Тебе всегда рады......
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436431157
    хорошо
    Ответить
    КиLLеr
    1436439692
    С возвращением,Деки! Успехов на новом поприще!
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1436442370
    мячей как-то мало забил,думал я на большее количество =/ гол в ворота Дженоа до сих пор перед глазами =)
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    Juventus 32
    1436447910
    Раком Станкович вошел в тренерский штаб \"Интера\", повернулся, они тоже раком стоят, \"ну не ысарадип(читать с права на лево)?\" - подумал Станкович Раком.
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    nahan
    1436453471
    Станкович заслуживает большего.
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    Zen-Aky
    1436474933
    С возвращением домой Деян!И удачи тебе!
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    ologreds
    1694997644
    numo435183
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