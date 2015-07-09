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    Паццини близок к подписанию контракта с «Вероной»

    Бывший форвард итальянского «Милана» Джампаоло Паццини, контракт которого с красно-черными истек этим летом, скорее всего продолжит карьеру в «Вероне». Потенциальная команда футболиста готова платить ему полтора миллиона евро в год. Контракт будет подписан на пять лет.

    В минувшем сезоне «Серии А» в 26-и матчах Паццини забил 4 раза.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 08:35
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    Комментарии (6)
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    Juventus21
    1436421583
    На пару с Тони будут колотить голешники. Но пока этот вариант стоит держать про запас. Вдруг Фиорентина предложит контракт.
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    Z v e r o b o y
    1436431125
    хорошо
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    nahan
    1436453090
    Пора ему и удачи.
    Ответить
    ologreds
    1694997644
    numo435181
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