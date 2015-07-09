«Вест Хэм» может не выкупить Сонга из-за его травмы

Английский «Вест Хэм», ранее достигнувший с «Барселоной» договоренности о выкупе прав на камерунского полузащитника Александра Сонга, может изменить свое решение. Виной тому травма, обнаружившаяся у футболиста. Из-за нее Сонгу придется три месяца пробыть вне игры.



Отметим, что интерес к игроку также выказывают «Челси» и «Манчестер Сити». Сам же Сонг желает остаться «молотобойцем».



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