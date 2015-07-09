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    «Вест Хэм» может не выкупить Сонга из-за его травмы

    Английский «Вест Хэм», ранее достигнувший с «Барселоной» договоренности о выкупе прав на камерунского полузащитника Александра Сонга, может изменить свое решение. Виной тому травма, обнаружившаяся у футболиста. Из-за нее Сонгу придется три месяца пробыть вне игры.

    Отметим, что интерес к игроку также выказывают «Челси» и «Манчестер Сити». Сам же Сонг желает остаться «молотобойцем».

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    Источник: Daily Mail

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    09.07.2015 08:27
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    Комментарии (7)
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    Juventus21
    1436420804
    Лучше вернуть Сонга и на сэкономленные деньги приобрести у Юве Огбонну. У парня никаких травм, сыграл более 25 матчей, если считать все турниры. Уверен, он быстро там освоится.
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    ДАША Д
    1436421073
    Хромая лошадь никому не нужна.
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    DXTK
    1436422412
    А я убежден что он еще пригодиться, зря они так реагируют. Если бы каждый футболист получив травму был бы не интересен клубу то в футболе появилось больше бы молодых физруков-тренеров. К Б.Роджерсу это не относится.
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    Z v e r o b o y
    1436431095
    хорошо
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    Bonnucci
    1436439172
    Лучше оставить Сонга!
    Ответить
    nahan
    1436452705
    Молотом задели...
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    ologreds
    1694997646
    numo435180
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