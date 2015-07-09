Кэмпбелл интересен «Бешикташу»

Нападающий лондонского «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл входит в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Потенциальная команда костариканского форварда готова выплатить англичанам 3,5 миллиона фунтов – сумму, которая должна устроить «канониров».



Вторую часть минувшего сезона Кэмпбелл провел в аренде в испанском «Вильярреале», за который сыграл 16 матчей и однажды забил.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

