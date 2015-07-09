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    Кэмпбелл интересен «Бешикташу»

    Нападающий лондонского «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл входит в сферу интересов турецкого «Бешикташа». Потенциальная команда костариканского форварда готова выплатить англичанам 3,5 миллиона фунтов – сумму, которая должна устроить «канониров».

    Вторую часть минувшего сезона Кэмпбелл провел в аренде в испанском «Вильярреале», за который сыграл 16 матчей и однажды забил.

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    Источник: talkSPORT

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    09.07.2015 07:41
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    Комментарии (10)
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    Летчик66
    1436418850
    Мощный нап, но уж больно не дали ему шансов в Арсенале, я бы на его месте попытался бы перейти в Суонси, или в Саугемптон, там сейчас классные тренера.
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    Kumertau
    1436421111
    да что не так с ним? вроде ну все есть, все качества форварда серьезного уровня, но что-то не выходит. команду нужно очень тщательно выбирать следующую, уже 23, года идут...
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    f_live
    1436422751
    Нужно его еще на годик отправить в аренду, желательно в клуб из АПЛ и посмотреть, если заиграет то отлично, если нет всегда найдется тот кто заплатит 3-4 млн за такого игрока.
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    Selim Yavuz
    1436423332
    слабый выдал сезон
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    Z v e r o b o y
    1436431021
    хорошо
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    урфинДжо
    1436433333
    пусть по арендам пока потренеруется, а там посмотрим
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    Mr Siberian
    1436437157
    Он кому только не интересен)
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    урфинДжо
    1436440757
    хотя 23 года уже, а результаты по арендам слабоваты, может продать его и правда?
    Ответить
    nahan
    1436452522
    Неплохой вариант.
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    ologreds
    1694997646
    numo435178
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