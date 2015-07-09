Кураньи хочет подписать контракт с «Ганновером»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи этим летом может стать футболистом «Ганновера». Стороны, как сообщается, заинтересованы друг в друге – немецкий клуб рассматривает габаритного нападающего в качестве замены ушедшему в «Сток Сити» Хоселу.



Сейчас Кураньи тренируется с командой региональной лиги «Саарбрюкен», чтобы не растерять форму.



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