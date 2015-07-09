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    Кураньи хочет подписать контракт с «Ганновером»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи этим летом может стать футболистом «Ганновера». Стороны, как сообщается, заинтересованы друг в друге – немецкий клуб рассматривает габаритного нападающего в качестве замены ушедшему в «Сток Сити» Хоселу.

    Сейчас Кураньи тренируется с командой региональной лиги «Саарбрюкен», чтобы не растерять форму.

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    Источник: Sports.ru

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    09.07.2015 07:35
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    Комментарии (17)
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    roman230582
    1436422399
    Потянет ли скорости бундеслиги после нашего РПЛ
    Ответить
    112910415
    1436427024
    карьера близится к финишу
    Ответить
    alboro
    1436429477
    домой
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436430989
    хорошо
    Ответить
    sochi-2013
    1436434747
    Один из немногих легионеров о котором вспоминается только хорошее, в независимости от клубных пристрастий.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436435135
    правильно
    Ответить
    Die Roten
    1436445505
    неужели вернется в бл.
    Ответить
    nahan
    1436452400
    Кураньи удачи.
    Ответить
    george666
    1436477207
    Удачи Кевину!!!
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    ologreds
    1694997646
    numo435177
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