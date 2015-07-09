«Антальяспор» хочет подписать Виктора Вальдеса

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес может пополнить стан турецкого «Антальяспора». Частично эту информацию подтвердил президент клуба Гюльтекин Генджер, сказавший, что его команда усилится еще одним бывшим футболистом «Барселоны». Первым из них, напомним, стал Самуэль Это'О.



В минувшем сезоне АПЛ испанец провел два матча и пропустил однажды.



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