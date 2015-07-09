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    «Антальяспор» хочет подписать Виктора Вальдеса

    Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес может пополнить стан турецкого «Антальяспора». Частично эту информацию подтвердил президент клуба Гюльтекин Генджер, сказавший, что его команда усилится еще одним бывшим футболистом «Барселоны». Первым из них, напомним, стал Самуэль Это'О.

    В минувшем сезоне АПЛ испанец провел два матча и пропустил однажды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 06:32
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    Комментарии (12)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436418881
    Хорошая новость ! Вальдес - испанский Бартез , а МЮ нужен стабильный и надежный вратарь !
    Ответить
    Lugo-Chelsea
    1436421611
    Никак не могу понять ,чем это Де Хея лучше Вальдеса?
    Ответить
    illiano
    1436426252
    что антальяспор собирает все отходы от барсы???
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436430829
    хорошо
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    lonpresleytrent
    1436432370
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    lonpresleytrent
    1436432400
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    YRunner
    1436433089
    У МУ всех вратарей скоро раздербанят, Галя сам что ли в рамку встанет?
    Ответить
    nahan
    1436448465
    Вальдес стал гастролером...
    Ответить
    Igo0rek
    1436451542
    Турция весь списанный хлам подбирает.
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    ologreds
    1694997646
    numo435172
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