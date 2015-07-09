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    Озбилиз может покинуть «Спартак» летом

    Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз имеет на руках предложения от нескольких клубов о продолжении карьеры и существует вероятность, что он покинет стан красно-белых. Об этом проинформировал источник, близкий ситуации.

    В прошлом сезоне РФПЛ армянин провел только одну игру ввиду травмы.

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    Источник: ТАСС

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    09.07.2015 06:07
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    Комментарии (67)
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    Z v e r o b o y
    1436430579
    хорошо
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    ФК Зенит всея Руси
    1436431013
    Ну, если уйдёт -- значит выиграет чего-нибудь. - Не каждый готов за право бездельничать и играть в футбольную ходьбу с мячом - расплатиться своей карьерой и уничтожением возможностей Побеждать в турнирах. Так что беги, Озбилис, если есть хоть шанс на спасение.
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    Oleg-7
    1436435026
    в Кубани он хорош был
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    makkie
    1436437398
    Пока даже на сборах Арас выглядит \"белой вороной\", не вписывается в командный футбол.. конкуренция в полузащите сейчас приличная. Но хочется, чтобы именно Арас играл на фланге, а не Хурадо.
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    Die Roten
    1436444922
    несколько клубов это какие.
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    Jeck Denielse
    1436445972
    Торпедо Армавир..... Карпин Оганесян Озбилиз Мовсисян ......воссоединение близко...
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    nahan
    1436448316
    На него же рассчитывали...
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    cska plus
    1436449366
    Умный человек!
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    piper65
    1436449797
    а я все-таки надеюсь, что он заиграет у нас
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    ologreds
    1694997646
    numo435169
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