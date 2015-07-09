Главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».





«Это правда, Дармиан будет играть в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Маттео заслужил играть в топ-клубе и всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Так что теперь его мечта будет исполнена», – приводит слова наставника «Торино» Вентуры Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.