Главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
«Это правда, Дармиан будет играть в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Маттео заслужил играть в топ-клубе и всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Так что теперь его мечта будет исполнена», – приводит слова наставника «Торино» Вентуры Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что «Торино» готов расстаться с 25-летним игроком за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне итальянской Серии А Дармиан провeл 33 матча, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу. Также сообщалось, что в переходе Дармиана заинтересована мюнхенская «Бавария».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.