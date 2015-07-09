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    Дармиан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    «Это правда, Дармиан будет играть в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Маттео заслужил играть в топ-клубе и всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Так что теперь его мечта будет исполнена», – приводит слова наставника «Торино» Вентуры Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
    Ранее сообщалось, что «Торино» готов расстаться с 25-летним игроком за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне итальянской Серии А Дармиан провeл 33 матча, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу. Также сообщалось, что в переходе Дармиана заинтересована мюнхенская «Бавария».

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    Источник: Football Italia

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    09.07.2015 00:47
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    Комментарии (105)
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    George-CFC
    1436420994
    Клайн лучше и адаптироваться не нужно к АПЛ. А тут игрок из серии А. Как рассказывал Куадрадо, от скоростей голова у него кружилась, не знал что делать, куда бежать, кого закрывать, как открываться... Игрок все-таки сборной Италии, интересно посмотреть.
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    Juventus21
    1436421477
    Итальянские газеты пишут, что сумма трансфера составила 18 млн евро. Хорошего защитника урвал МЮ. Поздравляю.
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    jet_set
    1436424286
    Вот такие пироги. МЮ покупает лучшего игрока сборной Италии 2014 года, с остаточным трехлетним контрактом за 18 млн евро. А один клуб который никогда не выигрывал АПЛ (не будем упоминать название коллектива) купил Клайна за 19 млн евро у которого оставался год по контракту. Кого-то просто наевали)
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    miggel
    1436426947
    МЮ нужен новый Сильвестр, Дармиан вполне может им стать...
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    Z v e r o b o y
    1436430459
    хорошо
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    yudin_duda
    1436435563
    МЮ последнеее время очень радует на ТО, сначала Блинд и Эррера, теперь Дармиан, удачи итальянцу!
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    nahan
    1436447178
    Дармиану успехов в АПЛ.
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    Bavaria_M
    1436448048
    ясн опять классного игрока прои_пал лысый физрук. скорей бы его уже выгнали бы
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    Edgar-Davids
    1436499133
    Сборная Италии всегда славились безупречной обороной... Рад что МЮ приобрел еще одного молодого но уже зрелого игрока.. к тому же он универсальный деф... а то что он мало раскрученный и менее пропиаренный это даже лучше... цена (12,9 млн фунтов) за железобетонного игрока основы сборной Италии и лучшего правого защитника Серии А 03/04 вплоне адекватная!!! Удачу Дармиану!!!
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    ologreds
    1694997646
    numo435166
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