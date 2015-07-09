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    Вийналдум близок к переходу в «Ньюкасл»

    Полузащитник «ПСВ» Жоржиньо Вийналдум может перейти в «Ньюкасл». По сообщению источника, английский клуб готов потратить на 24-летнего футболиста 21 миллион евро.

    Ранее интерес к голландскому полузащитнику проявлял «Зенит», однако предложенные питерским клубом 10 миллионов евро не устроили «ПСВ».

    В минувшем сезоне Вайналдум провел 33 матча, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

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    Источник: Daily Mail

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    09.07.2015 00:33
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    Комментарии (16)
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    Гуливер
    1436396524
    потом куда-нибудь в челси или в лилерпуль за 50 лямов
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    ЮЗИК
    1436402668
    Ну и славно
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    sir_Alex
    1436416264
    Вроде не француз
    Ответить
    alessios1990
    1436417012
    Да и ладно! Перебирается вслед за Депаем в АПЛ вообщем. А Зенит вполне реально подписать Жоао Моутиньо) И кстати Виллаш-Боаш уже тренировал Моутиньо, когда тот выступал у него в Порту.
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    DXTK
    1436421778
    Это будет хороший трансфер но самое главное чтобы он вписался в игру команды. Почему всегда полосатых разберают на запчасти то Соттон То Атлетико Теперь ПСВ, видимо хорошие футболисты ну или селекция и тренерская работа на высочайшем уровне да и игроки сами не лыком шиты.
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    kkomov
    1436426096
    Жоржиньо Вийналдум Источник: http://soccer.ru/news/435165.shtml&comment=23429099#23429099 ------------------------------------------------------- Вайналдум Источник: http://soccer.ru/news/435165.shtml&comment=23429099#23429099 ------------------------------------------------------ между этими двумя словами два предложения одной статьи!) так как же правильно?)
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    Z v e r o b o y
    1436430764
    хорошо
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    nahan
    1436447047
    Зениту подошел бы такой игрок, а игрок талантливый.
    Ответить
    джек99
    1436463281
    Мог Испании 6-й закатывать на ЧМ-2014! Очень хороший голландский игрок)
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    ologreds
    1694997646
    numo435165
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