Вийналдум близок к переходу в «Ньюкасл»

Полузащитник «ПСВ» Жоржиньо Вийналдум может перейти в «Ньюкасл». По сообщению источника, английский клуб готов потратить на 24-летнего футболиста 21 миллион евро.



Ранее интерес к голландскому полузащитнику проявлял «Зенит», однако предложенные питерским клубом 10 миллионов евро не устроили «ПСВ».



В минувшем сезоне Вайналдум провел 33 матча, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.



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