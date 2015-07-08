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    Витсель согласился перейти в «Милан»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в «Милан», по сообщению его агента Риккардо Наполитано:

    «Сначала Аксель не был уверен в варианте с «Миланом», потому что команда не играет в Лиге чемпионов. Но «россонери» были очень настойчивы, и в итоге он согласился на их предложение.
    Теперь «Милану» нужно договориться с «Зенитом». Российский клб хочет выручить за игрока 30-35 миллионов евро, а «россонери» готовы заплатить 20 миллионов», – сказал агент.

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    Источник: Football Italia

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    08.07.2015 23:57
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    Комментарии (100)
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    Z v e r o b o y
    1436430654
    хорошо
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    vyishenka
    1436433300
    Никуда этот Шницель не перейдет.
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    Mr_Arsenal
    1436433450
    Милану надо бы Гюндогана, Ляпорта и Романьоли купить
    Ответить
    VABANK
    1436436139
    Только не этот микрофон..! За Гюндогана лучше стоит побороться.
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    амурец
    1436440693
    в Милане играть надо, а в Зените бабки за просто так получает
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    nahan
    1436446820
    Не нужна Милану эта шапка...
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    eugen-han
    1436454927
    согласился на что спрашивается - на переход,где ему предлагают договориться с зенитом,а по другому говоря,если хочешь играть в милане,то до плати ту недостающую сумму,которой так не хватает \"россонери\"на оплату трансфера зениту....тут ведь не лыжники с хондой всё бегали кричали,как же так? - тут грамотная селекционная работа клуба.
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    cergei1971
    1436469307
    туда ему и дорога!Хватит сочка давить у нас в России!Пускает едет в Милан там пахать будет пора уж!!!!!
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    acm 1899
    1436663509
    Надоело в помойке?, и не кто больше не хочет брать, аж противно за Милан
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    ologreds
    1694997646
    numo435162
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