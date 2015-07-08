Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в «Милан», по сообщению его агента Риккардо Наполитано:
«Сначала Аксель не был уверен в варианте с «Миланом», потому что команда не играет в Лиге чемпионов. Но «россонери» были очень настойчивы, и в итоге он согласился на их предложение.
Теперь «Милану» нужно договориться с «Зенитом». Российский клб хочет выручить за игрока 30-35 миллионов евро, а «россонери» готовы заплатить 20 миллионов», – сказал агент.
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