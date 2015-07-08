Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласился перейти в «Милан», по сообщению его агента Риккардо Наполитано:





«Сначала Аксель не был уверен в варианте с «Миланом», потому что команда не играет в Лиге чемпионов. Но «россонери» были очень настойчивы, и в итоге он согласился на их предложение.