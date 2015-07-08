Жоан Лапорта: «Если стану президентом «Барселоны», постараюсь купить Погба»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какого футболиста постарается приобрести в случае победы на президентских выборах каталонского клуба:





«Туран и Погба совместимы. И если мы одержим победу на выборах, то постараемся купить Погба уже в этом году. Ключевую роль в этом вопросе играет его агент Мино Райола, с которым у нас хорошие отношения.