Жоан Лапорта: «Если стану президентом «Барселоны», постараюсь купить Погба»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какого футболиста постарается приобрести в случае победы на президентских выборах каталонского клуба:
«Туран и Погба совместимы. И если мы одержим победу на выборах, то постараемся купить Погба уже в этом году. Ключевую роль в этом вопросе играет его агент Мино Райола, с которым у нас хорошие отношения.
Мы уверены в том, что было бы хорошо, если бы Погба перешел в «Барселону». В случае нашей победы Абидаль и Луис Энрике побеседуют на этот счет».
Напомним, что выборы президента «Барселоны» пройдут 18 июля.
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Напомним, что выборы президента «Барселоны» пройдут 18 июля.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.