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    • Жоан Лапорта: «Если стану президентом «Барселоны», постараюсь купить Погба»

    Жоан Лапорта: «Если стану президентом «Барселоны», постараюсь купить Погба»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какого футболиста постарается приобрести в случае победы на президентских выборах каталонского клуба:

    «Туран и Погба совместимы. И если мы одержим победу на выборах, то постараемся купить Погба уже в этом году. Ключевую роль в этом вопросе играет его агент Мино Райола, с которым у нас хорошие отношения.
    Мы уверены в том, что было бы хорошо, если бы Погба перешел в «Барселону». В случае нашей победы Абидаль и Луис Энрике побеседуют на этот счет».

    Напомним, что выборы президента «Барселоны» пройдут 18 июля.

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    Источник: Marca

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    08.07.2015 23:49
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    Комментарии (30)
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    СайфуЛлаh
    1436401643
    дело говоришь Лапа..по прическе поль подходит барбилонским девкам)
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    Lionel Messi-10
    1436405116
    Опять они заладили с этим Погба..
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    Arhive
    1436407074
    если успеешь! скорей всего Поль перейдет в Реал след летом.
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    112910415
    1436409137
    отказаться надо от странной идеи
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    caravanbashi
    1436410273
    Основные достижения Барсы были сделаны при Лапорте, причем Барса Пепа была самой сильной, но ломать команду Луиса Энрике тоже не резон. А что скажут акционеры?
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    pickapick
    1436410769
    Борьба за президентство нешуточная
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    alessios1990
    1436420871
    Вряд ли Барселоне стоит приобретать Поля Погба! Много ведь других интересных вариантов: Коке, Гюндоган и кто то еще) А в Поле очень много пиара, на мой взгляд.
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    Gagarin56
    1436425956
    не так недавно читал что Лапорта в случае если станет президентом, продаст Турана обратно, типо зачем его покупали если пол года не может играть. Теперь все наоборот, да еще и Погбу прихватить на пол года лавки брать собрался
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    nahan
    1436446734
    Веские доводы приводит Лапорта.
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    ologreds
    1694997646
    numo435161
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