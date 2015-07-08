Анохин: «Идут серьезные переговоры о расторжении контракта с Капелло»

Глава Московской федерации футбола, член исполкома РФС и председатель комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин рассказал «Спорт FM», что главный тренер сборной России Фабио Капелло занял жесткую позицию в вопросе о расторжении контракта. В случае досрочного прекращения соглашения РФС будет должен выплатить итальянцу большую неустойку.



«По моей информации, ведутся серьезные переговоры о расторжении контракта. Проблема в самом Фабио Капелло и его сыне, которые заняли жесткую позицию в этом вопросе и не хотят ни в чем уступать. К сожалению, я подтверждаю слова Вячеслава Колоскова, что мы в плену у Капелло и он сейчас действительно манипулирует этим контрактом. Но мы сами эту проблему создали, поэтому сами ее и решим.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: И РФС всю ответственность берет на себя в этом вопросе, и я уверен, что в ближайшее время будет решение, и я считаю, что оно должно быть однозначным – контракт надо расторгать и брать серьезного русского специалиста. И я считаю, что, кроме Леонида Викторовича Слуцкого, в принципе у нас и кандидатов на эту должность нет. Опять же, это мое мнение», приводит слова Анохина «Спорт FM».! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.