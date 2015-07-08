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    • Анохин: «Идут серьезные переговоры о расторжении контракта с Капелло»

    Анохин: «Идут серьезные переговоры о расторжении контракта с Капелло»

    Глава Московской федерации футбола, член исполкома РФС и председатель комитета РФС по пляжному футболу Сергей Анохин рассказал «Спорт FM», что главный тренер сборной России Фабио Капелло занял жесткую позицию в вопросе о расторжении контракта. В случае досрочного прекращения соглашения РФС будет должен выплатить итальянцу большую неустойку.

    «По моей информации, ведутся серьезные переговоры о расторжении контракта. Проблема в самом Фабио Капелло и его сыне, которые заняли жесткую позицию в этом вопросе и не хотят ни в чем уступать. К сожалению, я подтверждаю слова Вячеслава Колоскова, что мы в плену у Капелло и он сейчас действительно манипулирует этим контрактом. Но мы сами эту проблему создали, поэтому сами ее и решим.

    И РФС всю ответственность берет на себя в этом вопросе, и я уверен, что в ближайшее время будет решение, и я считаю, что оно должно быть однозначным – контракт надо расторгать и брать серьезного русского специалиста. И я считаю, что, кроме Леонида Викторовича Слуцкого, в принципе у нас и кандидатов на эту должность нет. Опять же, это мое мнение», приводит слова Анохина «Спорт FM».

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    Источник: Спорт FM

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    08.07.2015 22:14
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    Комментарии (61)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436409198
    Чтобы купить чтонибудь ненужное, надо сперва продать чтонибудь ненужное! А вот это нам предстоит сделать)))
    Ответить
    Caniggia
    1436410102
    Бубнов: Капелло должен поступить по-мужски, уйти в отставку, отказавшись от неустойки. Капелло: Хи-хи-хи, вот дурачок! Извини, лысый. Бизнес- ничего личного. По поводу Слуцкого. Если он, то трусливая тактика 9-0-1 нам обеспечена в каждом матче, независимо от соперника.
    Ответить
    Nielsvangogh
    1436413974
    Газаева однозначно!!!
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    mat73
    1436414555
    Какойто мелкий московский футбольный чинуша знает о Капелле больше всех. Неспроста это, может он в доле...
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    Ossettin
    1436415839
    Кто заключал контракт от РФ? Каждое преступление имеет фамилию,имя и отчество...
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    alessios1990
    1436420791
    Пора Дону Фабио на пенсию) Оттренировал уже свое! И главное виновника то уже нет.. Я имею ввиду Коли Толстых. И как то слабо верится, что ему до сих пор стыдно за тот необдуманный шаг(
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    bertoshas
    1436422224
    Создали вселенскую проблему...
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    Shagua
    1436423236
    Слуцкий не пойдет тренировать Россию , если вы с Гинером не договоритесь! А с этим тренеришкой Вам нужно решать вопрос и скорее ! Есть кандидатура которую я хотел бы увидеть во главе сб России - Карпин ) но будет жара )) но уж очень хочеться посмотреть на это ! У Карпина есть такая веща как умение мотивировать и может быть этого хватит чтоб как минимум заиграть с большей отдачей чем сейчас !
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    Павлюченко 13
    1436529982
    Не будет никакого расторжения, если на ЕВРО попадем!
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    ologreds
    1694997646
    numo435155
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