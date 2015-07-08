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    Данни получил повреждение задней поверхности бедра

    Полузащитник «Зенита» Данни получил травму в товарищеском матче с «Лудогорцем» (0:0). Игрок был заменен на 22-й минуте встречи на Артура Юсупова.

    По сообщению «Спорт Экспресс», у капитана команды диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

    Напомним, что матч был остановлен на 43-й минуте из-за сильного дождя.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 21:17
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    Комментарии (28)
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    skainet
    1436388607
    ну блин ...значит в товарке с локо мы его наврятли увидим...но главное чтобы к 19ому востановился...здоровья Мигелю
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    footlover
    1436392830
    Всё равно Локомотиву не видать суперкубка!
    Ответить
    udunas
    1436396340
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
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    112910415
    1436408792
    издержки возраста
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    Caniggia
    1436410358
    3 недели вне игры минимум.
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    Зенит это Халк
    1436416578
    Агент Витцеля: «Аксель принял предложение «Милана». «Зенит» хочет за него 30-35 млн евро»
    Ответить
    EVM
    1436417756
    Здоровья Мигелю и быстрейшего возвращения в \"строй\"! Обидно, когда в ничего не значащих товарняках, футболисты получают травмы.
    Ответить
    64русс
    1436439743
    задняя поверхность бедра--это задница чтоли?
    Ответить
    nahan
    1436446478
    Данни выздоровления.
    Ответить
    ologreds
    1694997646
    numo435151
    Ответить
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