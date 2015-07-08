Данни получил повреждение задней поверхности бедра

Полузащитник «Зенита» Данни получил травму в товарищеском матче с «Лудогорцем» (0:0). Игрок был заменен на 22-й минуте встречи на Артура Юсупова.



По сообщению «Спорт Экспресс», у капитана команды диагностировали повреждение задней поверхности бедра.



Напомним, что матч был остановлен на 43-й минуте из-за сильного дождя.



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