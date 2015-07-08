Сандей Олисе станет главным тренером сборной Нигерии

Федерация футбола Нигерии подтвердила, что ведет переговоры с бывшим капитаном нигерийской национальной команды Сандей Олисе о его назначении на должность главного тренера. На прошлой неделе с этого поста был уволен Стефен Кеши.
Презентация Олисе в должности главного тренера сборной Нигерии может состояться на следующей неделе. 40-летний специалист в настоящее время является членом технической исследовательской группы ФИФА.
В составе сборной Нигерии Олисе выигрывал Кубок африканских наций в 1994 году, а также выходил в 1/8 финала чемпионата мира в 1994 и 1998 годах. Кроме того, Олисе поиграл за такие известные клубы, как «Ювентус», «Боруссия» и «Аякс».
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