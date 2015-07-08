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    Сандей Олисе станет главным тренером сборной Нигерии

    Федерация футбола Нигерии подтвердила, что ведет переговоры с бывшим капитаном нигерийской национальной команды Сандей Олисе о его назначении на должность главного тренера. На прошлой неделе с этого поста был уволен Стефен Кеши.

    Презентация Олисе в должности главного тренера сборной Нигерии может состояться на следующей неделе. 40-летний специалист в настоящее время является членом технической исследовательской группы ФИФА.
    В составе сборной Нигерии Олисе выигрывал Кубок африканских наций в 1994 году, а также выходил в 1/8 финала чемпионата мира в 1994 и 1998 годах. Кроме того, Олисе поиграл за такие известные клубы, как «Ювентус», «Боруссия» и «Аякс».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 19:37
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    Комментарии (9)
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    Сашка Охотник
    1436374637
    ого) я вспомнил фифу 2005 там он в Борусси Д,между прочим его лицо там прорисовано)
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    Мужик какой-то
    1436376398
    Помню в 90х он нехилый такой голешник залупил кому-то
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    ManKUNIANUS
    1436383476
    Поздравляю с должностью главной обезьяны!!!)))))))
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    ologreds
    1694997648
    numo435144
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