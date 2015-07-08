Перес подтвердил, что Де Хеа перейдет в «Реал»

В интервью с журналистом канала beIN Sports президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что голкипер Давид де Хеа в ближайшем времени станет игроком королевского клуба.



По данным El Confidencial, журналист спросил Переса о потенциальном переходе де Хеа в «Реал», на что президент «сливочных» ответил: «Это сделано».



Относительно будущего защитника Серхио Рамоса Перес не сказал ничего конкретного, заинтриговав фразой: «В принципе он останется...».



Кроме того, президент «Реала» развеял слухи о трансфере полузащитника «Ювентуса» Артуро Видаля, сообщив, что этот игрок не перейдет в мадридский клуб.





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