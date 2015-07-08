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    Перес подтвердил, что Де Хеа перейдет в «Реал»

    В интервью с журналистом канала beIN Sports президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что голкипер Давид де Хеа в ближайшем времени станет игроком королевского клуба.

    По данным El Confidencial, журналист спросил Переса о потенциальном переходе де Хеа в «Реал», на что президент «сливочных» ответил: «Это сделано».

    Относительно будущего защитника Серхио Рамоса Перес не сказал ничего конкретного, заинтриговав фразой: «В принципе он останется...».

    Кроме того, президент «Реала» развеял слухи о трансфере полузащитника «Ювентуса» Артуро Видаля, сообщив, что этот игрок не перейдет в мадридский клуб.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 19:16
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    Комментарии (219)
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    suyrax
    1436428289
    Перес обменяй Рамоса на Агуэро не пожалеешь
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    preno
    1436428731
    Это отличная новость. Касильясу давно пора на пенсию
    Ответить
    YAMAYKA
    1436429510
    Поржу, если он в итоге продлит контракт. В Реале ему делать нечего тем более при Бенитесе.
    Ответить
    Jaka RM
    1436430927
    Вот это по настоящему хорошая новость! УРА!!!! Ну наконец-то!!! Я его очень долго ждал!!! Удачи ему в Реале!
    Ответить
    Vortex777
    1436439614
    Мадридисты смотрите прямая трансляция презентация Данило!
    Ответить
    nahan
    1436444305
    Де Хеа будет, конечно, основным кипером.
    Ответить
    Die Roten
    1436446241
    не болею за мю.но очень жаль.что де хеа не захотел остатся и стать как ван дер сар.
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    mutabor0992
    1436486463
    Испортят парня.В команде непонятки.Молодой еще не понимает,куда переходит.
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    KATALONIAFAN
    1436507855
    ну прям бразилские страсти с этим дехуа стока почета ради того чтоб потом быть выгнанным с без зарплаты.
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    ologreds
    1694997648
    numo435142
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