Мексес все-таки подписал новый контракт с «Миланом»

Итальянский «Милан», несмотря на появившуюся сегодня обратную информацию, подписал новый контракт со своим защитником Филиппом Мексесом. Новое соглашение будет действовать до лета следующего года.



В минувшем сезоне «Серии А» француз провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!