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    Мексес все-таки подписал новый контракт с «Миланом»

    Итальянский «Милан», несмотря на появившуюся сегодня обратную информацию, подписал новый контракт со своим защитником Филиппом Мексесом. Новое соглашение будет действовать до лета следующего года.

    В минувшем сезоне «Серии А» француз провел 20 матчей и дважды поразил чужие ворота.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 18:19
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    Комментарии (28)
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    Triem
    1436377129
    Хорошо что здравый смысл возобладал!
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    Franz Beckenbauer
    1436377420
    Конечно защитник не экстра класса. Но кого то надо оставлять в команде.
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    Juventus21
    1436379795
    Если не подпишут на лето центрбеков то будут играть Мексес и Алекс. Пора бы сплавить Дзакардо и Сапату, но эти ребята словно клещи, вцепились в Милан и уходить не хотят.
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    ZeuSS
    1436382436
    Что за дизинфа
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    Ден 781
    1436384426
    Тем временем старину Сильвио опять посадили
    Ответить
    Ki85
    1436385431
    мексес не помешает уж точно..
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    DevilsMilan
    1436388668
    Хоть сколько говните,но лично я этого ждал,очень ждал. Это один из тех игроков у которого есть характер и опыт.А именно эти качества нужны более молодым россонери.
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    nahan
    1436416263
    Так то будет вернее...
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    alessios1990
    1436419442
    Неделю назад я в Википедии увидел его игроком Трабзонспора! И там же был Марио Балотелли) Жаль, что он туда не перешел( В Милане будет игроком не основного состава скорее всего!
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    ologreds
    1694997648
    numo435138
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