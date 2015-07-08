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    Рустем Мухаметшин будет заявлен за «Тосно»

    Покинувший сегодня на правах свободного агента «Мордовию» Рустем Мухаметшин уже рассказал, где продолжит карьеру. Его новым клубом станет «Тосно».

    «В четверг лечу в Санкт-Петербург, в этот же день меня заявляют. Из «Мордовии» меня никто не выгонял. Решение уйти оттуда было принято после разговора с главным тренером Андреем Гордеевым. Хочется иметь больше игровой практики», – сказал нападающий.

    Таким образом, Мухаметшин сможет принять участие в стартовом матче ФНЛ против воронежского «Факела» (11 июля).

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    Источник: Sportbox.ru

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    08.07.2015 18:14
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    Комментарии (8)
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    pickapick
    1436368782
    Зачем?
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    uvuamu
    1436369402
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    piercman
    1436370218
    факел-тосно? надо посмотреть. кое-что интересно, в свете последних событий)) по-ходу, не хуже классико будет. гранды))
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    kirjuhaaa
    1436370594
    Вот вроде хорошая команда. Но зачем шлак то старый набирать?
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    Lucius Vorenus
    1436389536
    rhenj
    Ответить
    kkomov
    1436390471
    повышение!
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    Гуливер
    1436395543
    Спартачку оттгрузит
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    ologreds
    1694997648
    numo435137
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