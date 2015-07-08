Рустем Мухаметшин будет заявлен за «Тосно»

Покинувший сегодня на правах свободного агента «Мордовию» Рустем Мухаметшин уже рассказал, где продолжит карьеру. Его новым клубом станет «Тосно».



«В четверг лечу в Санкт-Петербург, в этот же день меня заявляют. Из «Мордовии» меня никто не выгонял. Решение уйти оттуда было принято после разговора с главным тренером Андреем Гордеевым. Хочется иметь больше игровой практики», – сказал нападающий.



Таким образом, Мухаметшин сможет принять участие в стартовом матче ФНЛ против воронежского «Факела» (11 июля).



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