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    Гол подписал новый контракт с «Амкаром»

    Полузащитник пермского «Амкара» Януш Гол подписал новый контракт с клубом по схеме «2+1». Напомним, что сегодня уральцы юридически связались с другим хавбеком – Бранко Йовичичем, который провел прошлый сезон в Перми на правах аренды, а теперь стал полноправным «аммиачным».

    Гол в минувшем розыгрыше РФПЛ провел 23 матча и дважды отличился.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.07.2015 17:30
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    Комментарии (10)
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    фанат джигурды
    1436366173
    это не главное!!! главное, чтобы Амкар подписал контракт с голами
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    uvuamu
    1436369636
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    vyishenka
    1436369798
    2+1 будет три гола за весь его контракт.
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    Caesar555
    1436370285
    Он в 2011 году лишил Спартак ЛЕ.
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    DEIVID 2
    1436372848
    Лучше бы контракт с победой заключили.
    Ответить
    Krasnodar 123
    1436374397
    ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ!
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    Venezuela
    1436375292
    Неплохой игрок.
    Ответить
    Дауль
    1436424177
    не плохо. хоть такие радостные события
    Ответить
    ologreds
    1694997648
    numo435133
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