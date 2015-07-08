Гол подписал новый контракт с «Амкаром»

Полузащитник пермского «Амкара» Януш Гол подписал новый контракт с клубом по схеме «2+1». Напомним, что сегодня уральцы юридически связались с другим хавбеком – Бранко Йовичичем, который провел прошлый сезон в Перми на правах аренды, а теперь стал полноправным «аммиачным».



Гол в минувшем розыгрыше РФПЛ провел 23 матча и дважды отличился.



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