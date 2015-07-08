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    «Арсенал» предлагает за Игуаина 60 млн евро

    Лондонский «Арсенал» сделал официальное предложение итальянскому «Наполи» о покупке форварда команды Гонсало Игуаина. «Канониры» предложили за аргентинца 60 миллионов евро, но получили отказ. Предполагается, что вето на продажу нападающего наложил лично главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, рассчитывающий на Игуаина в новом сезоне.

    В минувшем сезоне «Серии А» футболист провел 37 матчей и забил 18 мячей.

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    Источник: Corrieredellosport

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    08.07.2015 16:44
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    Комментарии (182)
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    Killofwrath
    1436387988
    Высшее дерево.
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    SaDiSt335
    1436388367
    Он 20 лимонов максимум стоит ...
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    boi1231
    1436392202
    Не стоит он этих денег.
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    kkomov
    1436393999
    ))))))))))) не стоит он и трети этой суммы!
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    RUSTY8
    1436413280
    ух ты за 60 миллионов можно сколько лесопилок купить в карелии
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    nahan
    1436416012
    Зачем Венгеру этот мазила?..
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    KryptoN
    1436416034
    Днепр и Чили знают, как трясутся колени этого \"топа\" :) Нестоящий таких денег
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    aseneev
    1436417986
    Очередная утка, то Видаля почти подписали то это бревно, вообщем хр е н ь полная
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    alessios1990
    1436418921
    Один вопрос: зачем платить такие деньги за Гонсало? Да просто Ди Лаурентис очень ценит своих игроков) Это было и с Кавани, и с Лавесси! Не стоит Игуаин таких денег и тут даже к гадалке не ходи.
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    ologreds
    1694997648
    numo435129
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