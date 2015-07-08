Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Лион» продлил контракты с молодыми игроками

    Французский «Лион» сегодня подписал новые трудовые соглашения со своими молодыми футболистами, которые стали интересны зарубежным клубам. Это случилось с вратарем Энтони Лопешом, полузащитниками Корентином Толиссо и Набилем Фекиром. Все они теперь связаны с клубом до 2020-го года.

    Вероятно, на этот шаг французы пошли для того, чтобы при расставании с футболистами можно было выручить бОльшие суммы денег.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dimagas1
    1436361845
    Фекир это одно из открытий прошлого сезона на ряду с Ляказтом и Гранье. В принципе еще Марсельская молодежь запомнилась : Бачуаи ,Товен, Имбула.
    Ответить
    ДАША Д
    1436361874
    Думают вперед.
    Ответить
    лолос
    1436365465
    А Лаказетт куда перешел?
    Ответить
    Это_же_Энфилд
    1436369097
    Видимо Лаказетта продадут.
    Ответить
    Karakas
    1436369389
    набиль будущая звезда футбола
    Ответить
    uvuamu
    1436370231
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
    Ответить
    Evgenii31
    1436370484
    правельно
    Ответить
    ologreds
    1694997648
    numo435126
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+