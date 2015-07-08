«Лион» продлил контракты с молодыми игроками

Французский «Лион» сегодня подписал новые трудовые соглашения со своими молодыми футболистами, которые стали интересны зарубежным клубам. Это случилось с вратарем Энтони Лопешом, полузащитниками Корентином Толиссо и Набилем Фекиром. Все они теперь связаны с клубом до 2020-го года.



Вероятно, на этот шаг французы пошли для того, чтобы при расставании с футболистами можно было выручить бОльшие суммы денег.



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