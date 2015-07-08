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    Вопрос с переходом Дармиана в «МЮ» почти решен

    Переход защитника итальянского «Торино» Маттео Дармиана в английский «Манчестер Юнайтед» почти завершен. «Красным дьяволам» остается лишь договориться с клубом, воспитавшим игрока, о бонусе. Этим клубом является «Милан». Соглашение Дармиана с «МЮ» будет рассчитано на 4 года. Стоимость трансфера составит около 12-и миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне «Серии А» защитник провел 33 игры и забил 2 мяча.

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    Источник: Skysports

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    08.07.2015 15:13
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    Комментарии (67)
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    Паша 1984
    1436368028
    Вот так вот. Сумма трансфера за основного защитника сборной Италии просто смешная) отличный трансфер.
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    SarmatMUFC
    1436370122
    А че там со Стерлингом?
    Ответить
    flirt
    1436371258
    как всегда МЮ - шикарны в вопоросах таких.. Умеют заполучить ценных кадров. то что надо.. Меньше пафоса - настоящий работяга
    Ответить
    yudin_duda
    1436371865
    Хорошее усиление за 12 миллионов
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    Juventus21
    1436373131
    Блин, ухватили офигенного игрока. Остаётся только поздравить манкунианцев. Очень жаль, что профукали Дармиана.
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    Виталик ManUtd Rus
    1436374454
    Расскажите , болельщики серии а , что это за игрок вообще ? Какого уровня футбол показывает ?
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    man_united red
    1436384508
    все парни,де хеа точно свалит(\"Реал\" договорился с \"Порту\" о трансфере Касильяса 08 Июля 2015, 19:42, 139 \"Реал\" договорился с \"Порту\" о трансфере Касильяса Голкипер \"Реала\" Икер Касильяс в ближайшие часы официально объявит о своем переходе в \"Порту\". По информации Marca, испанский и португальский клубы достигли окончательной договоренности по этому вопросу. Сообщается, что в четверг 34-летний вратарь намерен попрощаться с болельщиками мадридской команды. Касильяс защищал цвета \"сливочных\" с 1998 года. За это время он пять раз становился чемпионом Испании, два раза побеждал в Кубке Короля и четыре -в Суперкубке Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевал еще много других трофеев.
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    CatMatros
    1436388042
    Теперь все встает на свои места.И вполне понятно почему никаких замуток с Клайном не было.Хотя разговоров про это ходило много. Клайн как по мне вполне хорош. Но Дармиан поинтереснее ЛВГ и Вудворд отлично поработали(но надеюсь это только начало нашего ТО).Как-то молча,без особой шумихи-бац и взяли отличного игрока,да и сумма мягко сказать не большая.
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    nahan
    1436415317
    Дармиан хорошее приобретение.
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    ologreds
    1694997650
    numo435119
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