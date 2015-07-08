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    Стерлинг не явился на сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля»

    Полузащитник английского «Ливерпуля» Рахим Стерлинг проигнорировал сегодняшнюю тренировку своей команды, сославшись на болезнь. О своем отказе ехать на занятие футболист сообщил по телефону. «Ливерпуль» на данный момент отсутствие своего ключевого игрока не комментирует.

    Ранее стало известно, что Стерлинг по собственному желанию не поедет в турне «красных» по азиатскому континенту.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 14:40
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    Комментарии (98)
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    Летчик66
    1436370717
    Вот оно разложение клуба. БРАВО РОДЖЕРС!!! Животина поганая, развалил клуб полностью!
    Ответить
    flirt
    1436371395
    красавелла - плевок в лицо клубу.. так держать
    Ответить
    Виталик ManUtd Rus
    1436374337
    Унижает ливерку бегунок ! )))
    Ответить
    rubinovyi2
    1436375090
    Штраф и в дубль..,может поумнеет.
    Ответить
    alexov222
    1436380631
    борзота
    Ответить
    miggel
    1436383588
    Похоже, Стерлинг превращается во второго Балотелли...
    Ответить
    красная ворона
    1436385892
    я не понимаю почему он так оценивается? в принципе ничего такого особенного не показывает, тот же Джордон Айб по-моему ничем не хуже. по гол+пас Ингз его обходит. парень просто распиаренный не в меру
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    nahan
    1436415240
    Выходки Стерлинга ничем не оправдать, продать его нужно скорее.
    Ответить
    KLINSI
    1436466730
    Заносит паренька.
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    ologreds
    1694997650
    numo435118
    Ответить
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