Нобоа хочет вернуться в РФПЛ

Агент бывшего футболиста московского «Динамо» Кристиана Нобоа, ныне выступающего за греческий ПАОК, Леонид Истрати заявил, что его клиент имеет желание вернуться в Россию.



«В наших беседах Нобоа регулярно говорит, что скучает по России и хочет продолжить карьеру здесь. Но сейчас, конечно, все его мысли связаны с ПАОКом. Если поступят предложения из других команд, будем рассматривать», – поведал агент.



Действующий контракт эквадорца с ПАОКом действует до 2017-го года.



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