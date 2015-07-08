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    Нобоа хочет вернуться в РФПЛ

    Агент бывшего футболиста московского «Динамо» Кристиана Нобоа, ныне выступающего за греческий ПАОК, Леонид Истрати заявил, что его клиент имеет желание вернуться в Россию.

    «В наших беседах Нобоа регулярно говорит, что скучает по России и хочет продолжить карьеру здесь. Но сейчас, конечно, все его мысли связаны с ПАОКом. Если поступят предложения из других команд, будем рассматривать», – поведал агент.

    Действующий контракт эквадорца с ПАОКом действует до 2017-го года.

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    Источник: ТАСС

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    08.07.2015 14:12
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    Комментарии (28)
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    AlexKane
    1436365395
    Платили бы там так же как у нас то ни фига бы не скучал
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    112910415
    1436368270
    не получится, не то время
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    mat73
    1436372856
    А куда именно?
    Ответить
    vampir1991
    1436372923
    зачем уходил тогда?
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    Eezila
    1436373223
    По Меге соскучился,)
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    veretennikoff-gud
    1436376300
    Было бы здорово если кто нибудь вернул его в наш чемпионат, все же он был отличным футболистом и не последней фигурой и в Рубине и Динамо.
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    Lucius Vorenus
    1436387718
    не надо
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    nahan
    1436414635
    В привычную среду вернется...
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    alessios1990
    1436419618
    Ну конечно! В Греции сейчас кризис и это может отразится в том числе и на футболе. Поэтому вполне логично, что его потянуло обратно в довольно беззаботную и не самую бедную в плане зарплат Россию)
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    ologreds
    1694997650
    numo435114
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