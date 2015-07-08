ЦСКА крупно обыграл «Химки»

Московский ЦСКА в сегодняшнем товарищеском матче без особых проблем справился с командой зоны «Запад» ПФЛ «Химки».





8 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

ЦСКА (Москва) – «Химки» – 4:1 (2:0).

1:0 – Миланов, 3; 2:0 – Муса, 5; 2:1 – Маркосов, 50; 3:1 – Еременко, 58; 4:1 – Вернблум, 76.

Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 37), Васин, А. Березуцкий, Щенников (Титов, 78), Вернблум (Макаров, 78), Натхо (Тен, 78), Миланов (Ефремов, 46), Еременко (Страндберг, 61), Дзагоев (Алиев, 78), Муса (Панченко, 61).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!