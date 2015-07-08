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    ЦСКА крупно обыграл «Химки»

    Московский ЦСКА в сегодняшнем товарищеском матче без особых проблем справился с командой зоны «Запад» ПФЛ «Химки».

    8 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

    ЦСКА (Москва) – «Химки» – 4:1 (2:0).

    Голы: 1:0 – Миланов, 3; 2:0 – Муса, 5; 2:1 – Маркосов, 50; 3:1 – Еременко, 58; 4:1 – Вернблум, 76.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 37), Васин, А. Березуцкий, Щенников (Титов, 78), Вернблум (Макаров, 78), Натхо (Тен, 78), Миланов (Ефремов, 46), Еременко (Страндберг, 61), Дзагоев (Алиев, 78), Муса (Панченко, 61).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2015 13:52
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    Комментарии (139)
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    GM
    1436362964
    Ну как оно? Уже все поросявые и бездомные порадовались крупной победе ЦСКА также, как в прошлый раз радовались поражению третьего состава армейцев? А чего не рады, чего пятачки повесили? :-))))
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    Diendes
    1436363101
    Щенникова заменил Титов?! Мощно!))
    Ответить
    112910415
    1436365801
    работают над собой, однако!
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    Конструктор смерти
    1436368504
    А состав химок не?
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    Великолепный
    1436369170
    Вот, что значит пятикратный Чемпион ЦСКА играл своим основным соcтавом, воочию наблюдал на стадионе Октябрь как к пятой минуте ЦСКА уже выигрывал 2:0 у Химок! Голы в составе ЦСКА забили Георгий Миланов (3-я минута), Ахмед Муса (5), Роман Еременко (59) и Понтус Вернблум (76). Армейцы начали встречу активнее соперника. Уже на 3-й минуте Миланов вырвался на оперативный простор и, перекинув мяч через голкипера гостей Евгения Пузина, открыл счет в матче. Спустя всего пару минут уже Муса вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество \"красно-синих\". После активного начала темп игры значительно снизился, опасных моментов стало намного меньше. В первом тайме гостям удалось забить, но арбитр зафиксировал офсайд. А на старте второй половины встречи гол Химок уже был засчитан - Маркосов ударом головой замкнул длинную передачу на дальнюю штангу. После этого ЦСКА провел несколько интересных атак, которые не удалось завершить голом. Но на 59-й минуте проход Мусы по левому флангу завершился прострелом во вратарскую, после которого гол забил Еременко, а на 76-й минуте ЦСКА довел счет до разгромного: Вернблум оказался расторопнее всех на подборе и внес мяч в ворота Химок. В матче пока не принимали участия Тошич, Игнашевич сидели с нами на трибуне)) Вася Березуцкий наматывал круги вокруг поля)) Пожелаем здоровья и скорейшего возвращения ребят на поле! ЦСКА всегда будет первым!!!
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    Бромгексин
    1436370226
    Молодцы армейцы
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    Bogas
    1436372573
    Походу Химки вообще не вышли на поле.
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    TEREK_FOREVER
    1436372653
    ЦСКА и ЛОКО расформировать.Спартак и Динамо достаточно для Москвы.ЦСКА не имеет никакого отношения к армии.
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    nahan
    1436414582
    Разогнались кони...
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    ologreds
    1694997650
    numo435113
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