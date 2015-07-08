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    Янсен решил завершить карьеру

    Защитник немецкого «Гамбурга» Марсель Янсен после того, как клуб по завершении семилетней совместной работы отказался продлить с ним контракт, принял решение повесить бутсы на гвоздь. Некогда футболисту сборной Германии всего лишь 29 лет.

    «Я долго думал об этом. Теперь же все очевидно: больше играть в футбол не буду. У меня были предложения, но я понял, что не готов на сто процентов продолжать. Нет смысла обманывать себя. Мог бы, конечно, зарабатывать хорошие деньги, но в этом смысла не увидел. Я и так уже накопил немало, и есть мысли, чем заняться дальше», – сказал Янсен.

    Защитник провел 36 игр за первую сборную Германии.

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 13:44
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    Комментарии (12)
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    Die Roten
    1436353957
    рано решил.удачи ему.и в баварии успел кстати поиграть.
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    ZeuSS
    1436354646
    В последнем сезоне он скорее стал полузащитником.Удачи,Марсель!
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    Caesar555
    1436355235
    Удачи ему вне футбольного поля!
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    sir_Alex
    1436358526
    Ну и правильно
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    Bayerische Fan
    1436361251
    Интересно, чем планирует заняться дальше.
    Ответить
    bashmakosa
    1436376630
    Правильно делает. Значит чувствует что организм начинает сдавать.
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    Lucius Vorenus
    1436387622
    видно в бизнесс решил податься
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435112
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