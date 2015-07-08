«Анжи» просматривает Лукмана Аруну

Махачкалинский «Анжи» просматривает на своем сборе полузащитника киевского «Динамо» Лукмана Аруну. В ближайшее время дагестанцы примут решение, подписывать ли контракт с африканским футболистом.



Добавим, что главный тренер «Анжи» Юрий Семин уже работал с Аруной в бытность рулевым украинского клуба.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!