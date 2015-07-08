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    «Анжи» просматривает Лукмана Аруну

    Махачкалинский «Анжи» просматривает на своем сборе полузащитника киевского «Динамо» Лукмана Аруну. В ближайшее время дагестанцы примут решение, подписывать ли контракт с африканским футболистом.

    Добавим, что главный тренер «Анжи» Юрий Семин уже работал с Аруной в бытность рулевым украинского клуба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 13:08
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    Комментарии (103)
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    BloodyНeart
    1436360046
    Лучше пусть магу лезгина берут))
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    Ministri Krasnodar
    1436361880
    Цвет как раз догистанский
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    cканер
    1436362042
    будем смотреть!
    Ответить
    Анжи Махачкала05
    1436362310
    Срач покатил
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    Lazio-Kiev
    1436369325
    Аруна при Семине, если не ошибаюсь, переломил ход игры с Рубином в Киеве в ЛЧ!
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    TEREK_FOREVER
    1436371877
    Блин,сколько укропов пасутся здесь.Да если вас собрать всех,можно целый взвод создать.)))
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    TEREK_FOREVER
    1436371942
    Укропы все в армию на хрен.
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    TEREK_FOREVER
    1436373924
    Вот снова предупреждают,мол дай укропам беспрепятственно хаить страну,в противном случаи забаним,мол.Баньте,но знайте,вы не патриоты.
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    BloodyНeart
    1436377490
    Адам я тебе говорил откуда я,так что не бомби. Ты и сам знаешь наше продажное правительство.
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    ologreds
    1694997650
    numo435109
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