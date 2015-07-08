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    «Ювентус» хочет купить Гетце

    Туринский «Ювентус» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника немецкой «Баварии» Марио Гетце. «Старая синьора» посредством игрока сборной Германии намерена добавить своей средней линии творческого начала. Иными словами, Гетце должен стать прямой заменой уехавшему в МЛС Андреа Пирло.

    В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 32 матча и забил 9 мячей.

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    Источник: Tuttosport

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    08.07.2015 12:28
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    Комментарии (89)
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    Карпати1963
    1436368467
    Сумніваюся шо таке буди
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    Deuced
    1436376914
    заменой Пирло ему не стать
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    Arhive
    1436378477
    утка. совершенно разные позиции.
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    Gannibal45
    1436379064
    надеюсь что утка, лучше отдать полтинник за Иско
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    alboro
    1436380242
    Новый Пирло
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    Lucius Vorenus
    1436387810
    круто
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    рус фан
    1436393300
    Юве может предложить нормальные деньги особенно если продаст Погба или Видаля.
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    nahan
    1436413536
    Неужели решили Погба продать?..
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    juventus87_87
    1436450376
    накуй не нужен,лучше Ройс,он в разы лучше Гетце,Гетце сдулся в Баварии
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    ologreds
    1694997650
    numo435105
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