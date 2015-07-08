«Ювентус» хочет купить Гетце

Туринский «Ювентус» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника немецкой «Баварии» Марио Гетце. «Старая синьора» посредством игрока сборной Германии намерена добавить своей средней линии творческого начала. Иными словами, Гетце должен стать прямой заменой уехавшему в МЛС Андреа Пирло.



В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 32 матча и забил 9 мячей.



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