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    «Милан» не стал продлевать контракт Мексеса

    Итальянский «Милан» уведомил своего защитника Филиппа Мексеса, что его контракт, срок которого уже истек, продлен не будет. Француз не входит в планы нового тренера команды Синиши Михайловича и покинет команду в качестве свободного агента.

    В минувшем сезоне Мексес принял участие в 20 матчах Серии А, в которых 18 раз выходил на поле в стартовом составе, и отметился двумя результативными ударами.

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 11:58
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    Комментарии (22)
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    DevilsMilan
    1436352176
    Буду надеяться что они еще передумают.
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    Валерон
    1436352401
    Очень плохо. Он и Рами если бы не сто ротаций за сезон были бы главной парой центральных защитников. Рами продали это была ошибка. Теперь будет ошибкой не продлить контракт с Мексесом, человек играл всегда сердцем, бился как зверь за Милан в отличии от всей той ваты что ходила весь сезон бестолково по полю, на каждый свой косяк отвечал голом шедевром в ворота соперника. Очень плохо. Радует лишь только тот факт что не подписанный контракт с Мексесом приближает к Милану Ляпорта стоимость которого 30млн или Алессио Романьоли за которого Рома тоже просит 24млн. А все из за того что чертового Алекса никуда не можем сбагрить.
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    Den Bull
    1436358174
    И не надо.
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    newcaesar
    1436360082
    8/07/2015 13:41 OFFICIAL AC MILAN COMMUNICATION MILAN - The club has announced that Philippe Mexes has extended his contract until 30 June 2106. The defender will be back at Milanello on Saturday, 11 July. Бомбардирте дальше новостями.... жесть просто
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    Milan 1994
    1436362048
    Защитник Филипп Мексес положил конец слухам о своем уходе из \"Милана\", продлив контракт с клубом еще на один сезон. Контракт 33-летнего игрока с \"россонери\" истек несколько дней назад и итальянские СМИ утверждали, что француз покинет \"Сан Сиро\", поскольку на него не рассчитывает новый наставник Синиша Михайлович. Однако футболист подписал новое соглашение с миланским клубом, которое истекает в июне 2016 года.
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    Juve25
    1436366883
    мексес клоун, все сразу про какой то гол вспомнили, и забыли, что он главный пожарник в серии А.
    Ответить
    JOZEPPO MILANSKY
    1436368412
    соккер, а вот обманывать не хорошо...ой извините, БОМБАРДИР Kappa
    Ответить
    Juventus21
    1436373355
    Кто же в центральной зоне будет играть у Милана. Гнали бы лучше Алекса. Мексес очень надёжный бек, к нему бы в пару Бенатиа или Романьоли...
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    nahan
    1436413279
    Не с того начинает мести метла...
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435102
    Ответить
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