«Милан» не стал продлевать контракт Мексеса

Итальянский «Милан» уведомил своего защитника Филиппа Мексеса, что его контракт, срок которого уже истек, продлен не будет. Француз не входит в планы нового тренера команды Синиши Михайловича и покинет команду в качестве свободного агента.



В минувшем сезоне Мексес принял участие в 20 матчах Серии А, в которых 18 раз выходил на поле в стартовом составе, и отметился двумя результативными ударами.





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