Кокошка перешел в «Шленск»

Экс-футболист московского «Торпедо» Адам Кокошка подписал контракт с польским «Шленском». Кокошка в прошлом сезоне играл в московском «Торпедо» и разорвал договор с клубом по причине невыплаты заработной платы. Контракт защитника с вроцлавским клубом рассчитан на два года с возможностью продления на один год, игрок будет выступать под двадцатым номером.





«Я рад, что возвращаюсь во Вроцлав. В прошлом сезоне я получил большой опыт и у меня была возможность конкурировать с сильными игроками. Но, к сожалению, в конце сезона у «Торпедо» начались проблемы и я был вынужден разорвать контракт, команда практически перестала существовать», – заявил Кокошка.