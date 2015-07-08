Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кокошка перешел в «Шленск»

    Экс-футболист московского «Торпедо» Адам Кокошка подписал контракт с польским «Шленском». Кокошка в прошлом сезоне играл в московском «Торпедо» и разорвал договор с клубом по причине невыплаты заработной платы. Контракт защитника с вроцлавским клубом рассчитан на два года с возможностью продления на один год, игрок будет выступать под двадцатым номером.

    «Я рад, что возвращаюсь во Вроцлав. В прошлом сезоне я получил большой опыт и у меня была возможность конкурировать с сильными игроками. Но, к сожалению, в конце сезона у «Торпедо» начались проблемы и я был вынужден разорвать контракт, команда практически перестала существовать», – заявил Кокошка.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Майкл59ru
    1436339905
    Кокошка двоюродный брат Капитошки)
    Ответить
    Ruslan3132
    1436341500
    сначала подумал, что Кокорин перешел и его так ласково назвали )))))))
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436343140
    хорошо
    Ответить
    Sонный
    1436344843
    Жано с Деми туда же надо..
    Ответить
    aseke25
    1436346657
    [ Соблюдайте правила]///...
    Ответить
    Cheny
    1436347129
    Теперь у Шлена появились Кокошки
    Ответить
    Fester_Addams
    1436349873
    Болельщики Динамо перекрестились от этой новости...
    Ответить
    mat73
    1436353683
    Изза фамилии новость вывесили
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436364300
    и часто он ведет себя как кошка?
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435091
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+