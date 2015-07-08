Стерлинг отказался ехать с «Ливерпулем» в турне по Азии

Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг сообщил руководству клуба, что не поедет с командой в турне по Азии. Футболист твердо намерен покинуть «Ливерпуль» и ведет переговоры с «Манчестер Сити» о переходе в стан «горожан».

Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает только через два года, но футболист намерен уже в это межсезонье покинуть «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» готовит уже третье предложение «красным» о выкупе прав на игрока.