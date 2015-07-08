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    Стерлинг отказался ехать с «Ливерпулем» в турне по Азии

    Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг сообщил руководству клуба, что не поедет с командой в турне по Азии. Футболист твердо намерен покинуть «Ливерпуль» и ведет переговоры с «Манчестер Сити» о переходе в стан «горожан».

    Действующий контракт Стерлинга с клубом истекает только через два года, но футболист намерен уже в это межсезонье покинуть «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» готовит уже третье предложение «красным» о выкупе прав на игрока.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.07.2015 07:00
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    Комментарии (203)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436380582
    В Азии юани, накой там стерлинги?)))
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    Hako-Ly
    1436382921
    Ну пусть катится колбаской в любой денежный мешок на свое усмотрение.
    Ответить
    ManKUNIANUS
    1436383343
    Что позволяет себе эта обезьяна? Ей самое место в аналоге наших друзей с англии-Спартак!!!)))))))))
    Ответить
    Wh_Rabbit
    1436384404
    полтинник за эту мартышку и все счастливы
    Ответить
    Killofwrath
    1436385411
    Блин, он не особо прям игрок, таких можно много найти, а за такие деньги. Стерлинг себя слишком крутым возомнил
    Ответить
    За Ливерпуль
    1436386638
    Одни предатели .
    Ответить
    Гражданиннн
    1436387823
    Самый хороший вариант, пусть его Роджерс сажает на лавку.пол года лавку полирует и все. С ним потом ни кто не интересуется. Черн......ый. умв не хватает вообще
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    Гражданиннн
    1436453873
    Брендон Роджерс должен его сажать на лавку. Пусть пол годик посидить там и все. Потом хоть сами выгоняют эту обезьяну, ни кому не будет нужен. Совсем стыд потерял этот тип уже, не сображает ни чего, что какой ответственность должен чувствовать. Все таки играет за Великий клуб а не за Спартак
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    sk1nface
    1436468185
    Ищет место \"потеплее\"
    Ответить
    ologreds
    1694997651
    numo435086
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