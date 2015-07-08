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    Месси подумывает о приостановке выступлений за сборную

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раздумывает о паузе в международной карьере, информирует источник. На такие мысли игрока натолкнули последние поражения «альбиселесты» в финалах крупных турниров – чемпионата мира (2014-й год) и Кубка Америки (2015-й год). Немалую роль в этом сыграла и обструкция, которой подверглись члены семьи Месси во время последнего матча сборной (против Чили в финале Кубка Америки).

    Сообщается, что форвард попросит не вызывать себя на игры отборочного цикла к ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 01:23
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    Комментарии (144)
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    АрсенБурбулятр
    1436362259
    Месси виноват чуть меньше, чем остальные игроки сборной и в частности тренер, имея такой подбор хавбеков и особенно нападающих, они должны были выигрывать этот КА и без Месси, хоть минимально. Гарай, Сабалета, Маскерано, Пасторе, Ди Мария, Агуэро, Тевес, Игуаин - имея этих игроков в основе сложно представить как нельзя выиграть Копа Америка.
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    Galaxy real way
    1436368627
    Правильно, лучше закончить карьеру в сборной чем позориться.
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    nahan
    1436368987
    Зря, он еще поможет сборной.
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    рус фан
    1436372961
    Никогда не слышал подобных заявлений от Криштиану хотя он проиграл финал ЧЕ со сборной каким то тогда Грекам. Месси просто позорится подобным поступком, надо уметь держать удар и всегда иметь желание помочь родине, порадовать своих домочадцев, друзей, приятелей, соседей и всех Аргентинских болел этой футбольной страны.
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    Bayerische Fan
    1436373556
    Наоборот, стоит проявить характер, а не прогибаться под обстоятельствами. А так лишнее подтверждение о том, что Месси не лидер и не боец.
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    CaMpeR_RM
    1436373589
    Месси великий игрок, в чем то сильнее КриРо, с этим будут спорить только жалкие глорыРеала, но перейдя в другой клуб, у него произошел бы спад, в сборной он и так почти никто, какой из него капитан? Отдали бы лучше повязку Маскерано... Свита делает короля, а вся его свита или в эмиратах играет или судей бьет или людей кусает
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    Мessi 10
    1436412774
    Все, кто вопят про то, что у Аргентины сильнейший состав И поэтому они должны всех громить, вы клоуны. Одно из другого не вытекает, примеров масса: САФ ушел - МЮ развалился, Гваридиола ушел - Барса начала скатываться, а с Тата Мартино спад Барселоны достиг своего дна, Интер - Моуриньо та же ситуация. Это я все к тому, что мало иметь сильнейший состав, надо уметь грамотно распределить роли на поле и у тренера Аргентины это пока не получается
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    Сливки общества
    1436434386
    Пару раз сел в лужу и всё, лапки свесил?? Роббену тогда в 2012 карьеру надо было заканчивать.
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    B o O m
    1436446679
    Без Месси и Неймара сборные Аргентина и Бразилия вообще ничего из себя не представляют....В первом случае толстый Тата переложил всё на Месси и роль разгоняющего атаки и диспетчера и наконечника - согласитесь, многовато!!!и рядом деревяшки, вроде бесполезного Ди Марии и Игуаишки......Ну а у Бразилия никто не может тащить тащить, кроме Неймара...вроде как есть игра, а без Неймара никуда!!!...в итоге на ЧМ 18 Неймар с Месси всех ушатают!!!
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    ologreds
    1694997651
    numo435080
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