Месси подумывает о приостановке выступлений за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раздумывает о паузе в международной карьере, информирует источник. На такие мысли игрока натолкнули последние поражения «альбиселесты» в финалах крупных турниров – чемпионата мира (2014-й год) и Кубка Америки (2015-й год). Немалую роль в этом сыграла и обструкция, которой подверглись члены семьи Месси во время последнего матча сборной (против Чили в финале Кубка Америки).



Сообщается, что форвард попросит не вызывать себя на игры отборочного цикла к ЧМ-2018.



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