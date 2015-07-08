Гвардиола был готов бесплатно возглавить сборную Бразилии

Защитник испанской «Барселоны» Дани Алвес признался, что бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола имел желание стать рулевым сборной Бразилии. По словам футболиста, нынешний наставник «Баварии» рассматривался в числе кандидатов на пост тренера «селесао» после отставки Мано Менезеса, который покинул команду в 2012-м году. В итоге же был выбран Луис Фелипе Сколари.



«Гвардиола действительно хотел работать с нами. Он даже был готов отказаться от заработной платы – просил лишь большой бонус в случае победы на чемпионате мира в Бразилии. Могла получиться ситуация, что лучший тренер мира ничего не стоил бы», – поведал Алвес.



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