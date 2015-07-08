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    Гвардиола был готов бесплатно возглавить сборную Бразилии

    Защитник испанской «Барселоны» Дани Алвес признался, что бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола имел желание стать рулевым сборной Бразилии. По словам футболиста, нынешний наставник «Баварии» рассматривался в числе кандидатов на пост тренера «селесао» после отставки Мано Менезеса, который покинул команду в 2012-м году. В итоге же был выбран Луис Фелипе Сколари.

    «Гвардиола действительно хотел работать с нами. Он даже был готов отказаться от заработной платы – просил лишь большой бонус в случае победы на чемпионате мира в Бразилии. Могла получиться ситуация, что лучший тренер мира ничего не стоил бы», – поведал Алвес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 00:46
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    Комментарии (58)
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    Die Roten
    1436340333
    какой был шанс у баварии избежать гвардиолы.((
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    Ac Milan Champion
    1436340829
    Перед ЧМ 2014 тут на этом сайте я лично читал инфу: ЧТО как бы Пепе Гвардиола отказал Сборной Бразилии!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342699
    хорошо
    Ответить
    Real Madrid-C
    1436350066
    В будущем возглавит сборную Испании и выиграет с ней чемпионат мира!
    Ответить
    lobsterdam
    1436358284
    Алвеш \"признался\" под пытками?
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    Bayerische Fan
    1436360943
    Как жаль, что бразильцы не захотели Хосепа.
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    Блоссия
    1436368392
    А может в Россию? Если на тех же условиях.)
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    nahan
    1436368565
    Локти кусают бразильцы...
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    RMUKMU
    1436383579
    Играли бы в 3 защитника и с Марсело и Дани Алвесом в центре полузащиты. Как в сейчас в Баварии.
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    ologreds
    1694997652
    numo435077
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