Малафеев: «Аршавин всего добился сам»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился своим мнением о бывшем футболисте команды Андрее Аршавине, который с огромной долей вероятности продолжит карьеру в краснодарской «Кубани».



«У Андрея за спиной длинная и яркая карьера, в которой имели место взлеты и падения. Этот человек всего добился сам – за счет таланта, упорства. Но в какой-то момент так происходит у всех – кто-то заканчивает карьеру, кто-то меняет страну, кто-то – клуб. Считаю, что Аршавин способен еще год-два играть. В Санкт-Петербурге же он не может выступать по неизвестным нам обстоятельствам. Хотя «Зениту» Андрей отдал большую часть своей жизни, внес огромный вклад в результаты. В нынешней ситуации желаем футболисту только успехов. Санкт-Петербург всегда останется родным ему городом», – заявил Малафеев.



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