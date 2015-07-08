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    Малафеев: «Аршавин всего добился сам»

    Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился своим мнением о бывшем футболисте команды Андрее Аршавине, который с огромной долей вероятности продолжит карьеру в краснодарской «Кубани».

    «У Андрея за спиной длинная и яркая карьера, в которой имели место взлеты и падения. Этот человек всего добился сам – за счет таланта, упорства. Но в какой-то момент так происходит у всех – кто-то заканчивает карьеру, кто-то меняет страну, кто-то – клуб. Считаю, что Аршавин способен еще год-два играть. В Санкт-Петербурге же он не может выступать по неизвестным нам обстоятельствам. Хотя «Зениту» Андрей отдал большую часть своей жизни, внес огромный вклад в результаты. В нынешней ситуации желаем футболисту только успехов. Санкт-Петербург всегда останется родным ему городом», – заявил Малафеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 00:27
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    Комментарии (56)
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    yrasikos22
    1436333033
    Единственный кто мог бы сравниться с Аршавиным,по игре и по таланту сейчас,это Дзагоев,но он не прогрессирует и не хочет.
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    ukrab
    1436333722
    а вот что-то бомжи не особо жалуют шершавина, избаловались контрактами халка и данни
    Ответить
    ИГРОЧИШКА
    1436338451
    ЗВЕЗДА ДАТСКОГО ФУТБОЛА ЗАГОВОРИЛА)ГЫЫЫЫЫЫЫ
    Ответить
    kkomov
    1436339962
    лучше Андрея никого за последние лет 50 в России не было. и будет ли?
    Ответить
    starche
    1436341814
    И это - правда.
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    Z v e r o b o y
    1436342624
    хорошо
    Ответить
    Fair-minded
    1436350859
    меня поражают мазохисты которые говорят что Аршавин лучший игрок России за послед. время. 1. все успехи это выигранный матч с голландцами 2.великие игроки пирло буфон роналдо хави и тд. никогда не оскорбляли болельщиков и играли всю карьеру на высочайшем уровне. Аршавин почувствовал себя звездой и снизил требования к себе на раз. и если на улице вам плюнут в лицо вы скажете тому человеку спасибо????
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    Vector
    1436364120
    Все \"пенсионеры\" едут в Краснодар...
    Ответить
    nahan
    1436368305
    В лентяя превратился пешеход...
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435075
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