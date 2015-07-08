Собственный стадион будет приносить «Милану» до 80 млн евро в год

Вице-президент итальянского «Милана» Барбара Берлускони поделилась мыслями по поводу того, что ее клуб получил участок земли под строительство нового стадиона.



«Это исторический шаг, это исторический день. Мы хотим сделать Милан похожим на Лондон. Стадион будет выполнять важнейшую экономическую функцию. Он будет приносить 50-80 миллионов евро в год. Эти деньги можно будет тратить на покупку футболистов», – сказала Берлускони.



Согласно плану, новая арена должна быть сдана к началу сезона 2018/19.



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