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    • Собственный стадион будет приносить «Милану» до 80 млн евро в год

    Собственный стадион будет приносить «Милану» до 80 млн евро в год

    Вице-президент итальянского «Милана» Барбара Берлускони поделилась мыслями по поводу того, что ее клуб получил участок земли под строительство нового стадиона.

    «Это исторический шаг, это исторический день. Мы хотим сделать Милан похожим на Лондон. Стадион будет выполнять важнейшую экономическую функцию. Он будет приносить 50-80 миллионов евро в год. Эти деньги можно будет тратить на покупку футболистов», – сказала Берлускони.

    Согласно плану, новая арена должна быть сдана к началу сезона 2018/19.

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    Источник: Football Italia

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    08.07.2015 00:17
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    Комментарии (55)
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    VIPded
    1436330464
    Успехов Милану!
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    112910415
    1436333414
    планы грандиозны!
    Ответить
    frank555
    1436337369
    Безусловно уникальный проект, который ждет большой успех, для клуба, города и туристов, ждем с нетерпением и сравниваем с нашими миллиардными никому не нужными долгостроями-распилами
    Ответить
    kkomov
    1436340309
    федун люто завидует
    Ответить
    Rechter
    1436341257
    Нормуль
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342594
    хорошо
    Ответить
    P4ELINE
    1436354967
    Милану надо подсуетиться и нашего Венгера на время строительства себе взять. Думаю каждый год даже будите в ЛЧ попадать) Венгер умеет работать с игроками клуба при минимальных доходах на трансферы
    Ответить
    nahan
    1436368186
    Давно пора.
    Ответить
    Ki85
    1436385762
    ну наконец то.. отлично!
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    ologreds
    1694997652
    numo435074
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