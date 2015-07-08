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    Туран: «Барселона» – команда моей мечты»

    Новоиспеченный футболист испанской «Барселоны» Арда Туран поделился эмоциями от перехода в стан каталонского клуба.

    «Это просто невероятно. Всегда мечтал играть за эту команду. Как только узнал о предложении от «Барселоны», не пожелал слышать ни о каких других. Это клуб моей мечты. Я крайне рад. Даже не мог спокойно спать, пока мой переход не был официально оформлен. Мне уже позвонил главный тренер Луис Энрике и поприветствовал», – поведал полузащитник.

    Добавим, что в ближайшие полгода ввиду запрета «Барселоны» на регистрацию новых футболистов Туран не будет принимать участия в официальных матчах.

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    Источник: Mundodeportivo

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    08.07.2015 00:05
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    Комментарии (80)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Forint
    1436344027
    Туран - это физическая мощь. он поможет Барселоне. только я трудно представляю его в игровой философии Барселоны. Раз уж Вермален сыграв 60 минут за барсу сделал требл, то Туран как минимум достоин повторения такого успеха. Удаче Барсе в новом сезоне!
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    La Masia
    1436352557
    Круто когда игрок так рвется играть за новую команду,вот кто будет отдавать себя целиком и полностью.Именно такие игроки нужны
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    ZeuSS
    1436354711
    Я что-то не понимаю,что он будет пол года делать?
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    Die Roten
    1436357603
    ну короче с детства.))
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    Бромгексин
    1436358389
    уже начал подлизывать
    Ответить
    nahan
    1436367914
    Сразу бы его в аренду.
    Ответить
    Bayerische Fan
    1436373401
    Набор шаблонов.:)
    Ответить
    KATALONIAFAN
    1436379262
    пуканы рвутся ....о как рады блаугранас за глоров среала..
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    RMUKMU
    1436383084
    По данным Football Espana, Луис Энрике против аренды Турана в «Фенербахче» или «Галатасарай». Видимо будет Барселону Б из 3 лиги вытаскивать.
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    ologreds
    1694997652
    numo435072
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