«Милан» получил землю под строительство стадиона

Итальянский «Милан» получил землю, которую будет использовать под строительство своего нового стадиона. Ее выделил фонд Fondazione Fiera. Участок располагается в миланском районе Портелло. Новая арена будет находиться неподалеку от офиса команды.



Сейчас «Милан» делит стадион «Сан-Сиро» с «Интером».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!