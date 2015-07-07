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    «Милан» получил землю под строительство стадиона

    Итальянский «Милан» получил землю, которую будет использовать под строительство своего нового стадиона. Ее выделил фонд Fondazione Fiera. Участок располагается в миланском районе Портелло. Новая арена будет находиться неподалеку от офиса команды.

    Сейчас «Милан» делит стадион «Сан-Сиро» с «Интером».

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    Источник: Twitter

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    07.07.2015 22:16
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    Комментарии (38)
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    VABANK
    1436303061
    Замечательная, но давно ожидаемая поклонниками россонери новость. Заждались, в силу многочисленных бюрократических проволочек и препон. Что ж, Милан, снова проявляя грандиозное хозяйское великодушие, на правах старшего и сильного оставит более слабым и немощным попрошайкам легендарнейший Сан-Сиро, на котором писалась золотыми буквами не только славная история великого клуба AC Milan, но и значительнейшая часть всего итальянского клубного футбола на международной арене. В добрый путь и новых грандиозных свершений на новой суперсовременнейшей арене по последнему слову достижений в технике, которая воплотится в жизнь в ближайшие три года.
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    05 dag
    1436303562
    Это очень хорошая новость не только для Милана , но и для всего итальянского футбола! Жаль только великий Сан-Сиро как я понимаю останется в змеином гадюшнике . Лучше бы конечно на его месте построили , земля всё-таки намолена как говориться !!
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    Валерон
    1436303862
    Gazzetta.it сообщает некоторые детали сделки: «Милан» увеличил арендную плату для Fondazione Fiera Milano с 3,5 млн. евро до 3,95 млн. в год, что за 50 лет будет составлять в общей сложности 217,5 млн. евро, с учетом различных бонусов. Противник россонери Vitali предложил сумму в 185 млн. евро.»
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    112910415
    1436327037
    начало лучших времён для Милана!
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    Triem
    1436330134
    Потрясающе!!! Великолепная новость! Всех \"\"росссонери\" с этим праздником!
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    Juventus21
    1436332019
    Отличное местечко. Пора бы Милану возвращать былую мощь. А строительство стадиона только ускорит этот процесс.
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    nahan
    1436332767
    Наконец-то!..
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    ZeuSS
    1436354564
    Чувствую что след.сезон Сериала будет очень интересным
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    Die Roten
    1436357249
    сан сиро останется только интеру.
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    ologreds
    1694997652
    numo435063
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