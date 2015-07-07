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    Аленичев: «Зе Луиш именно тот игрок, который нам нужен»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал приобретение своим клубом нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

    «Я видел его только по видеозаписям. Вживую не доводилось. Судя по увиденному, могу сказать, что это именно тот нападающий, который нам нужен. Он неплохо оснащен физически и тактически, прекрасно играет головой. У него есть скорость и мощь. Но Зе Луишу понадобится время, чтоб притереться к партнерам и привести себя в порядок. Он месяц был в отпуске. Не понимаю, как профессионал может себе позволить 30 дней ничего не делать. Надеюсь, недели через три этот футболист будет в составе. Не исключаю, что он будет играть одновременно с Юрой Мовсисяном«, – поведал Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 22:07
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    Комментарии (98)
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    Evgenii31
    1436328792
    Аленичеву верю
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    nahan
    1436332733
    Пинка под зад и вперед...
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    Nielsvangogh
    1436334125
    Честно говоря не люблю свинину, но Аленичеву верю!!! Надеюсь из него вырастет \"большой\" тренер!!! Удачи \"мясу\"!!!
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    ukrab
    1436335638
    как похудеть живя в тарасовке
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    stavr74
    1436336264
    должно быть насторожить то , что он уже непрофессионально повел себя не тренеровавшись месяц !!!
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    RAPer
    1436336403
    Да уж..настораживает данный трансфер?на кой Х У Й нужно это днище нам??А насчет суммы понятно..поделили разницу на своих и норм
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    REDWHITE_
    1436337661
    Спрашиваете, сколько времени необходимо для того, чтобы игроку набрать форму? Ну, если месяц ничего не делать… Хотя я не понимаю, как в нынешнее время профессиональный футболист может целый месяц вообще никак не заниматься… Хотя, может, дело в травме, и тогда на это нужно делать скидку. Но я надеюсь, через недели три Зе Луиш будет в основном составе. Может ли он играть одновременно вместе с Мовсисяном? Не исключаю этого» *********** Журин Влад целые фразы выдирает из текста. Отсюда и непонятно про месяц без тренировок. Господи, что будет дальше?????....
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    Misha1978888
    1436348651
    Просидит на лавке.
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    makkie
    1436352317
    Как всегда слова Аленичева переврали жутко. У Луиша травма была, он не мог тренироваться в это время. Сейчас будет форму набирать, удачи.
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    ologreds
    1694997652
    numo435062
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