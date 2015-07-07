Аленичев: «Зе Луиш именно тот игрок, который нам нужен»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал приобретение своим клубом нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.



«Я видел его только по видеозаписям. Вживую не доводилось. Судя по увиденному, могу сказать, что это именно тот нападающий, который нам нужен. Он неплохо оснащен физически и тактически, прекрасно играет головой. У него есть скорость и мощь. Но Зе Луишу понадобится время, чтоб притереться к партнерам и привести себя в порядок. Он месяц был в отпуске. Не понимаю, как профессионал может себе позволить 30 дней ничего не делать. Надеюсь, недели через три этот футболист будет в составе. Не исключаю, что он будет играть одновременно с Юрой Мовсисяном«, – поведал Аленичев.



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