«Спартак» обыграл соперника; «Анжи» довольствовался ничьей

Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер «Спартака» в течение матча отбил пенальти игрока «Фрайбурга» Нильса Петерсена.
7 июля. Шрунс (Австрия). Стадион «Шпортплац Гольм».
«Спартак» (Россия) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 – Давыдов, 55.
«Спартак»: Ребров, Боккетти, Таски, Д. Комбаров, К. Комбаров (Яковлев, 63), Промес (Джано, 72), Глушаков, Широков (Макеев, 63), Хурадо (Ромуло, 63), Попов (Озбилиз, 72), Кротов (Давыдов, 46).
«Анжи» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) – 1:1 (0:0).
Гол «Анжи»: 1:0 – Боли, 48.
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7 июля.
«Анжи» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) – 1:1 (0:0).
Гол «Анжи»: 1:0 – Боли, 48.
«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров (Тагирбеков, 46), Гаджибеков (Эбесилио, 46), Максимов, Амаду (Дибиргаджиев, 80), Леонардо (Агаларов, 61), Хадарцев (Зотов, 46), Маевский, Боли (Абдулавов, 61).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!