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    • «Спартак» обыграл соперника; «Анжи» довольствовался ничьей

    «Спартак» обыграл соперника; «Анжи» довольствовался ничьей

    Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер «Спартака» в течение матча отбил пенальти игрока «Фрайбурга» Нильса Петерсена.

    7 июля. Шрунс (Австрия). Стадион «Шпортплац Гольм».

    «Спартак» (Россия) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0 (0:0).

    Гол: 1:0 – Давыдов, 55.

    «Спартак»: Ребров, Боккетти, Таски, Д. Комбаров, К. Комбаров (Яковлев, 63), Промес (Джано, 72), Глушаков, Широков (Макеев, 63), Хурадо (Ромуло, 63), Попов (Озбилиз, 72), Кротов (Давыдов, 46).

    7 июля.

    «Анжи» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) – 1:1 (0:0).

    Гол «Анжи»: 1:0 – Боли, 48.

    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров (Тагирбеков, 46), Гаджибеков (Эбесилио, 46), Максимов, Амаду (Дибиргаджиев, 80), Леонардо (Агаларов, 61), Хадарцев (Зотов, 46), Маевский, Боли (Абдулавов, 61).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 20:52
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    Комментарии (220)
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    diktor
    1436302181
    А вот сочетание ВЕЛИКИЙ ЦСКА -это нонсенс.
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    spartak_oren_56
    1436302340
    СПАРТАК С ПОБЕДОЙ!
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    diktor
    1436302450
    Правильнее писать ЦСКА-не парься-Гинер договорится.
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    spartach n1
    1436305751
    Неплохая тренеровка. КБ с победой !
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    домовой545
    1436309162
    кони больше радуются победе спартака, появился повод написать что то плохое про спартак!
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    Metal Militia
    1436315055
    \"Фрайбург\", пожалуй, САМЫЙ сильный из всех соперников \"Спартака\" в это летнее межсезонье! Ещё в прошлом сезоне \"Фрайбург\" выступал в БУНДЕСЛИГЕ, где хоть и ЗАНЯЛ предпоследее место, но отстал от целого ряда команд всего на 2-3 очка, а это совсем немного. То есть, группа команд была довольно плотная. А так, у \"Фрайбурга\" в 34-ёх играх - 7 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В очередной раз победный для \"Спартака\" результат чуть было не испортил судья! В первом тайме, при счёте 0:0, он назначил ПЕНАЛЬТИ в ворота \"Спартака\", и хорошо, что игрок \"Фрайбурга\" его НЕ ЗАБИЛ, а потом уже забил и сам \"Спартак\"! В то время, как ЦСКА оба своих матча проиграл (0:1 \"Факелу\" и 0:2 \"Тосно\"), \"Спартак\" одержал уже 2-ю свою победу! Да ещё и над клубом Высшего дивизиона Германии!! В аналогичной теме предыдущего матча \"Спартака\" с \"Люцерном\", я сказал, что Дмитрий Аленичев, в свою бытность игроком \"Спартака\", никогда не проигрывал ЦСКА... Действительно: до его отъезда в Италию (летом 1998-го) - так и было! Проведя в \"Спартаке\" 4 полных сезона (1994 - 1997 г.), а также половинку 5-го, Аленичев ни разу ЦСКА не проиграл (и даже забил последний пенальти в серии одиннадцатиметровых в финале Кубка России 1993/1994!). Однако, я вдруг вспомнил, что он ненадолго потом ВОЗВРАЩАЛСЯ в \"Спартак\" (когда в \"Спартаке\" главным тренером работал Старков) и осенью 2004-го года всё же ПРОВЁЛ один матч против ЦСКА, который \"Спартак\" проиграл. ЦСКА на 21-ой минуте счёт открыл, \"Спартак\" на 32-ой - сравнял. А потом опять своё веское слово сказал поганый СУДЬИШКА (оказавшийся противным ДАУНОМ): он буквально высосал из ПАЛЬЦА две жёлтые карточки для игрока \"Спартака\" Кебе и уже с конца первого тайма оставил \"Спартак\" в меньшинстве! Безусловно, это СКАЗАЛОСЬ на дальнейшем ходе матча и ЦСКА в концовке всё же ЗАБИЛ-таки ещё один гол... Так вот, Аленичев в том матче участие ПРИНИМАЛ
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    alessios1990
    1436326236
    Квинси Промес разорвал свой фланг и выдал отличную передачу на Давыдова, который отправил мяч уже в пустые ворота) Это еще раз говорит о том, что средний игрок Промес в Спартаке лидер! Причем он им стал буквально за один сезон.
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    alessios1990
    1436326266
    Анжи все равно молодцы! Боли кстати в минувшем сезоне в ФНЛ стал лучшим бомбардиром. Удачи клубу из Дагестана в будущем)
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    makkie
    1436352699
    Говорят жара была даже в тени +35, а на солнце и вовсе все 40. В России такого не встретишь. Может поэтому так вяло начали и не показали всех скоростей? Даже Квинси и тот порой чувствовал себя непросто.. Но зато все 90 минут отбегали, а во втором тайме заперли соперника на его половине поля. Гол красивый вышел - трёхходовка Попов-Квинси-Давыд.
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    ologreds
    1694997653
    numo435056
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