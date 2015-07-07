«Спартак» обыграл соперника; «Анжи» довольствовался ничьей

Два представителя РФПЛ сегодня провели контрольные матчи в рамках подготовки к новому сезону. Отметим, что голкипер «Спартака» в течение матча отбил пенальти игрока «Фрайбурга» Нильса Петерсена.





7 июля. Шрунс (Австрия). Стадион «Шпортплац Гольм».

«Спартак» (Россия) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0 (0:0).

Гол:

1:0 – Давыдов, 55.