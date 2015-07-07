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    Симонян: «Мутко – сильная личность, он необходим РФС»

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал выдвижение региональными федерациями нынешнего министра спорта Виталия Мутко на пост президента главного футбольного органа страны.

    «Учитывая, что впереди подготовка к ЧМ-2018, РФС необходима такая личность, как Мутко. Он собирается побороться за пост. Виталий Леонтьевич не только сильный административный работник, но и человек, который прекрасно знает футбол», – сказал Симонян.

    «Спасибо регионам за доверие. Молодцы, что выдвинули меня», – заявил сам Мутко.

    Выборы президента РФС состоятся 2-го сентября.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 20:11
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    Комментарии (30)
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    fr3nd
    1436296669
    симонян дожил до преклонных лет, но ведёт себя как баба и тряпка, всё пытаясь свалить ответственность со своих плеч. и чо им так вася уткин восхищается
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    RIR68
    1436296829
    в Симоняне нуждается только попечительный совет спартака.
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    kkomov
    1436297729
    ни мутко ни симонян не нужны нашему футболу! ни в каком качестве.
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    Красно Синий воин
    1436299765
    Бывший главный тренер \"зенита\" Анатолий Бышовец поведал журналистам, что в питерском клубе, в бытность Виталия Мутко его президентом, в бюджете откровенно прописывалась денежная сумма на \"работу\" с футбольными судьями. \"Когда я только стал работать в \"зените\", мы совместно с Мутко обсуждали годовой бюджет команды, там было, кажется, 700 тысяч долларов на работу с футбольными судьями прописано.......
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    Silva11
    1436300307
    поскорей бы
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    PBor
    1436300918
    интриган он, а не сильная личность.
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    колпанколпан
    1436301564
    Симон ловко подлизнул эйсы Мутка...
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    Деникин_А
    1436301959
    Самый хитрый из армян - наш Никита Симонян
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    Evgenii31
    1436313936
    я согласен
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    ologreds
    1694997653
    numo435053
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