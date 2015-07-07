Симонян: «Мутко – сильная личность, он необходим РФС»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал выдвижение региональными федерациями нынешнего министра спорта Виталия Мутко на пост президента главного футбольного органа страны.



«Учитывая, что впереди подготовка к ЧМ-2018, РФС необходима такая личность, как Мутко. Он собирается побороться за пост. Виталий Леонтьевич не только сильный административный работник, но и человек, который прекрасно знает футбол», – сказал Симонян.



«Спасибо регионам за доверие. Молодцы, что выдвинули меня», – заявил сам Мутко.



Выборы президента РФС состоятся 2-го сентября.



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