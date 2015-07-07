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    «Реал» намерен продлить контракты с Марсело и Карвахалем

    Мадридский «Реал» в лице руководства клуба планирует продлить трудовые соглашения с защитниками команды Марсело и Даниэлем Карвахалем. С обоими футболистами будут заключены новые контракты со сроком действия до 2020-го года, информирует источник.

    В минувшем сезоне Примеры Карвахаль и Марсело провели 30 и 34 игры соответственно.

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    Источник: Marca

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    07.07.2015 19:51
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    Комментарии (40)
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    Ruslan3132
    1436293067
    Очень верное решение!
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    No problem
    1436293524
    Збс
    Ответить
    DANTE 007
    1436294018
    А как же иначе надо ведь продлить контракты со своими легендами марсело и карвахалем, а Каса и Рамоса на выход посредственные игрочишки, вся сущность риала)))
    Ответить
    рус фан
    1436296472
    Марсело на мой взгляд можно попробовать и в опорной зоне использовать, Карвахаль молодой игрок и еще прибавит, продление контрактов нормальное решение.
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    киэнджин
    1436297826
    ОЧЕНЬ РАДЫ ЧТО КАРВАХАЛЯ ОСТАВЛЯЮТ ... ЗНАЧИТ У НАС ЕСТЬ ШАНС НА УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ ОБОРОНЫ В СУХУЮ
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    TheDDS
    1436297960
    Продлят рабство =))
    Ответить
    Planet Georgia
    1436299003
    Отличная новость!
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    ЮЗИК
    1436303262
    Скоро и эти сбегут
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    ANTI CULE
    1436334631
    Уже продлил!
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    ologreds
    1694997653
    numo435051
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