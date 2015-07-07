Мостовой: «У Зе Луиша есть дриблинг, скорость и мощь»

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал покупку красно-белыми форварда португальской «Браги» Зе Луиша, который сегодня был официально представлен публике.



«В России этого игрока знают не очень хорошо, но селекционная служба московского клуба наверняка долго его вела. Не так же просто ему предложен контракт сразу на 4 года. Зе Луиш находится в хорошем футбольном возрасте. Он обладает всеми необходимыми на данный момент качествами: мощью, хорошей скоростью и дриблингом. Другой вопрос, удастся ли ему полностью реализовать свой потенциал. Разных примеров много. Взять Вагнера Лава, который моментально адаптировался и начал забивать. А был еще Фернандо Кавенаги - заиграть не смог, хотя шансов у него было немало. По моему мнению, сейчас любой футболист с головой на плечах способен адаптироваться в команде», – сказал Мостовой.



«Спартак» откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».



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