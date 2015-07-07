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    Мостовой: «У Зе Луиша есть дриблинг, скорость и мощь»

    Известный в прошлом футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал покупку красно-белыми форварда португальской «Браги» Зе Луиша, который сегодня был официально представлен публике.

    «В России этого игрока знают не очень хорошо, но селекционная служба московского клуба наверняка долго его вела. Не так же просто ему предложен контракт сразу на 4 года. Зе Луиш находится в хорошем футбольном возрасте. Он обладает всеми необходимыми на данный момент качествами: мощью, хорошей скоростью и дриблингом. Другой вопрос, удастся ли ему полностью реализовать свой потенциал. Разных примеров много. Взять Вагнера Лава, который моментально адаптировался и начал забивать. А был еще Фернандо Кавенаги - заиграть не смог, хотя шансов у него было немало. По моему мнению, сейчас любой футболист с головой на плечах способен адаптироваться в команде», – сказал Мостовой.

    «Спартак» откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против «Уфы».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 19:07
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    Комментарии (41)
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    РусФут
    1436290563
    Ну не знаю, смотрел на днях ролики в ютубе про него-ничего выдающегося.
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    CaMpeR_RM
    1436290564
    очередной неудачник который пришел в клуб неудачников, ничего особенного, а мостовой трепло...
    Ответить
    sir_Alex
    1436291568
    Ну-ну
    Ответить
    Вакханалия
    1436291797
    В общем, у Зе Луиша есть всё, чтобы раскатать оборону конюшни. Удачи ему в нашем чемпионате и по- больше голов конебомжам! Вперёд Спартак!
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    Петр 1
    1436292095
    поросят по осени считают - не стоит торопиться. не знает он еще во что влип!
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    AlexKane
    1436292178
    И кого Мостовой пытается обмануть
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    diktor
    1436292593
    Ржите-пердите газом-гудите паровозом-а сезон покажет ху из вис.
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    karnager
    1436297472
    Два негра в нападении у Спартака - Зе Луиш и Промес - это такой будет негритянский спартаковский стиль? Пффф...
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    RAPer
    1436337003
    это футбольный мусор,к сожалению..(
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    ologreds
    1694997654
    numo435047
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