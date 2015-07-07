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    Черышев начнет подготовку к сезону с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев начнет подготовку к сезону вместе с мадридцами. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.

    Ранее сообщалось, что «Вильярреал», в котором Черышев провел прошлый сезон на правах аренды, хочет арендовать игрока еще на год.

    «На данный момент могу сказать одно – послезавтра Денис начнет подготовку к сезону в «Реале», – цитирует Черышева-старшего ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 17:51
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    Комментарии (30)
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    Макалай Калкин
    1436285243
    Не хотелось бы, чтобы он там остался...загубит парня скамейка...да и травмы еще...в вильярреале хотя бы прилично выглядел.
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    Cektor
    1436285514
    ничего ему там не светит
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    Пластун
    1436285750
    Только не смейтесь!!! Сегодня в бегущей строке на одном канале ТВ была новость- Реал хочет купить у ПСЖ ...... ИБРАГИМОВИЧА!... Не знаю правдивая ли информация, но у кого то уже гель начинает расплёскиваться.)))
    Ответить
    112910415
    1436285883
    этот парень не пропадёт
    Ответить
    TheDDS
    1436286468
    Освоит новый нырки и симуляции грядущего сезона
    Ответить
    VINTRA
    1436288562
    Даже на скамейке может места не хватить )) Зря Денис пиарится, играть надо, оставался бы в Вильярреале
    Ответить
    359569
    1436295394
    удачи ему
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    рус фан
    1436295944
    У Дениса появился шанс, поиграть в основе Реала, но конечно начнет со скамейки.
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    Оргазмирующий Прапор
    1436304962
    погонет реаль это полено в аренду. такая уж его буратинья судьба.
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    ologreds
    1694997654
    numo435043
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