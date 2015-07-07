«Mitsubishi» заключила первый в истории спонсорский контракт в России

Партнером крупного автоконцерна «Mitsubishi» стал казанский «Рубин».





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Японский автопроизводитель «Mitsubishi» и казанский клуб «Рубин» 14 июля планируют подписать соглашение об эксклюзивном партнерстве.«Контракт будет подписан на год с возможностью продления – «Mitsubishi» ориентируется на долгосрочные отношения», – говорит представитель автоконцерна в России Екатерина Колесникова.По ее словам, это первый спонсорский контракт «Mitsubishi» в России. Стоимость контракта – на уровне средних контрактов аналогичного характера в европейском футболе: речь идет о сумме не менее 1 миллиона евро.