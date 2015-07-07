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    • «Mitsubishi» заключила первый в истории спонсорский контракт в России

    «Mitsubishi» заключила первый в истории спонсорский контракт в России

    Партнером крупного автоконцерна «Mitsubishi» стал казанский «Рубин».

    Японский автопроизводитель «Mitsubishi» и казанский клуб «Рубин» 14 июля планируют подписать соглашение об эксклюзивном партнерстве.

    «Контракт будет подписан на год с возможностью продления – «Mitsubishi» ориентируется на долгосрочные отношения», – говорит представитель автоконцерна в России Екатерина Колесникова.

    По ее словам, это первый спонсорский контракт «Mitsubishi» в России. Стоимость контракта – на уровне средних контрактов аналогичного характера в европейском футболе: речь идет о сумме не менее 1 миллиона евро.

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    Источник: Бобсоккер

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    07.07.2015 16:38
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    Комментарии (43)
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    Петр 1
    1436287076
    теперь все в рубине на лансерах гонять будут
    Ответить
    caravanbashi
    1436288991
    Можно было найти клуб и по интереснее, Ростов, к примеру, там Курбан.
    Ответить
    zenit_forever2014
    1436295166
    Вот только стоило в Европе поиграть и уже спонсоры потянулись!!!
    Ответить
    zshrekzs
    1436295725
    УСЁ!!!ТЕРЬ КАЖНАМУ ПО МАШИНЕ:НА ТРЕНИРОВКУ НА МИЦИКЕ,ВА БАНЮ НА МИЦИКЕ ....;ДРУГОЙ МАРКИ НИЗЯ-ШТРАФ!МЫ В еропеееееееееее!ось как то так
    Ответить
    311
    1436296719
    Вкус есть у японцев. Рубин самый нормальный клуб в России!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436297446
    это правда круто!
    Ответить
    juventus186
    1436305787
    Слушайте, я, может, сейчас смешной вопрос задам, как некоторым может показаться, но тем не менее.... А какие выгоды у спонсора от траты денег!!!???
    Ответить
    Телогрейка
    1436355964
    Митсубиси серьёзная машинка, дизайн на уровне, удачи Рубину с новым спонсором, теперь надо в ЛЕ показать, что японцы не ошиблись в команде...
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    ZILANT
    1436635843
    Любишь кататься, люби и саночки возить!
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    ologreds
    1694997654
    numo435038
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