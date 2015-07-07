«Спартак» заключил контракт с Зе Луишем

Сегодня в отеле, в котором базируется московский «Спартак» во время сборов в Швейцарии, состоялось подписание контракта с нападающим сборной Кабо-Верде Зе Луишем.



После подписания контракта генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов вручил Зе Луишу спартаковскую футболку и поздравил нападающего с переходом в клуб.

«Мне хотелось бы пожелать Зе Луишу, как можно быстрее адаптироваться в России и в «Спартаке» и, выйдя на поле в официальных матчах, почаще поражать ворота соперников, а значит приносить максимальную пользу своей новой команде», — цитирует Родионова пресс-служба красно-белых.

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