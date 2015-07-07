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    «Спартак» заключил контракт с Зе Луишем

    Сегодня в отеле, в котором базируется московский «Спартак» во время сборов в Швейцарии, состоялось подписание контракта с нападающим сборной Кабо-Верде Зе Луишем.

    После подписания контракта генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов вручил Зе Луишу спартаковскую футболку и поздравил нападающего с переходом в клуб.
    «Мне хотелось бы пожелать Зе Луишу, как можно быстрее адаптироваться в России и в «Спартаке» и, выйдя на поле в официальных матчах, почаще поражать ворота соперников, а значит приносить максимальную пользу своей новой команде», — цитирует Родионова пресс-служба красно-белых.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    07.07.2015 15:46
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    Комментарии (412)
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    Silva11
    1436300276
    че это с Аленичевым? потёк от такого трансфера?
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    Великий ЦСКА Москва
    1436301568
    \"спартак\" - ЦСКА - 0:4 ЦСКА в матче 28-го тура премьер-лиги разгромил \"спартак\" - 4:0. Исход главного дерби страны по большому счету стал понятен уже через полчаса после стартового свистка. Уже на 11-й минуте полузащитник армейцев Роман Еременко пробил по воротам, и мяч, отскочив от головы Сердара Таски залетел в ворота Артема Реброва. А еще через 11 минут Еременко удвоил преимущество. Разгром красно-белых оформил Зоран Тошич. Итоговый же счет игры установил Ахме Муса, реализовав контратаку чемпиона России последних двух лет. Зе Луиш захотел то же испытать такое унижение!
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    zenit advokaat
    1436305216
    опять не понятки произошли в спартаковском футбольном клубе т.е. конфуз!! новое руководство спартака а это (аленичев гл.тренер и спортивный директор родионов) живя прошлыми заслугами не поняли футбольных агентов подписывая контракт с ЗЕ ЛУИШЕМ!! на самом деле руководство спартака подписывая этого игрока из португальской браги ---были уверены ,что это --луиш фиго!!!! --легенда мадридского реала!! поэтому и отдали столько денег. какого было их удивление ,когда они поняли,что их надули португальские игроки местной квн-команды... впихнув им зе-луиша под именем луиш фиго!!
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    zenit advokaat
    1436305819
    хочу узнать много ли тут конявых??? цска---отстой по сравнению с спартаком!!!
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    diktor
    1436316808
    421 комент-совсем не популярна ветка Спартака.Сравним цифры клячи? Да и трубопроводчикам можно такое же сравнение провести.
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    alessios1990
    1436322959
    Ну что же, хочу пожелать удачи Зе Луишу в Спартаке! Смотрел за игрой этого футболиста, когда тот играл в Браге) Не понимаю, почему его сравнивают с самим Дидье Дрогба? Совершенно разные игроки!
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    Супервайзер
    1436332370
    Удачи Зе Луишу!
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    Троль всея руси
    1436364903
    За Лупиш еще всем покажет!
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    Evgenii31
    1436502994
    это норма для спартака
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    ologreds
    1694997654
    numo435034
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